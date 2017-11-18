«Юридический салон», 18 ноября

Москвич Владимир Суднев рассказал историю о том, как его автомобиль с автоматической коробкой эвакуировал погрузчик с лебедкой. Но двигать машину в режиме паркинга запрещено инструкцией, эвакуация привела к поломке автомата.
Водитель интересуется, имеют ли право так увозить машины и как наказать службу эвакуации и заставить возместить ущерб?
Сергей Волгин, юрист: «Увозить неправильно припаркованные машины эвакуаторы не имеют право, а обязаны. И для затяжных эвакуаторов есть тележки для машин с автоматическими коробками. Наказать за поломку можно только одним способом — судиться за причиненный вред. Правда, придется доказать, что при эвакуации вашего автомобиля у сотрудника службы эвакуации была объективная возможность убедиться, что его действия могут спровоцировать поломку».
Екатерина Крудова из Рязани рассказала, как дорожники перенесли зебру на новое место: нанесли новую размету и переставили знак перехода, при этом старая разметка осталась, поэтому многие продолжают ходить, как привыкли, по старой полустертой зебре. Должен ли в такой ситуации водитель их пропускать?
Сергей Хранцкевич, заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД России: «Если дорожная разметка осталась, то вы обязаны пропустить пешехода. Если пешеходный переход был перенесен и оборудован на новом месте в соответствии со всеми действующими нормативами и стандартами, то дорожная разметка на предыдущем месте должна быть демаркирована, чтобы не вводить в заблуждение участников дорожного движения».
На вопросы о том, как вести себя в спорной ситуации и по закону наказать того, кто испортил автомобиль, ответит программа «Главная дорога».
Сергей Волгин, юрист: «Увозить неправильно припаркованные машины эвакуаторы не имеют право, а обязаны. И для затяжных эвакуаторов есть тележки для машин с автоматическими коробками. Наказать за поломку можно только одним способом — судиться за причиненный вред. Правда, придется доказать, что при эвакуации вашего автомобиля у сотрудника службы эвакуации была объективная возможность убедиться, что его действия могут спровоцировать поломку».
Екатерина Крудова из Рязани рассказала, как дорожники перенесли зебру на новое место: нанесли новую размету и переставили знак перехода, при этом старая разметка осталась, поэтому многие продолжают ходить, как привыкли, по старой полустертой зебре. Должен ли в такой ситуации водитель их пропускать?
Сергей Хранцкевич, заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД России: «Если дорожная разметка осталась, то вы обязаны пропустить пешехода. Если пешеходный переход был перенесен и оборудован на новом месте в соответствии со всеми действующими нормативами и стандартами, то дорожная разметка на предыдущем месте должна быть демаркирована, чтобы не вводить в заблуждение участников дорожного движения».
На вопросы о том, как вести себя в спорной ситуации и по закону наказать того, кто испортил автомобиль, ответит программа «Главная дорога».
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