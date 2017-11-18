Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись

    На обледенелых улицах Владивостока за сутки произошло более 250 ДТП

    комментировать
    • Фото: Валентина Некрасова / vk.com
    На обледенелых улицах Владивостока за сутки произошло более 250 ДТП

    На обледенелых улицах Владивостока за сутки произошло более 250 ДТП

    На обледенелых улицах Владивостока за сутки произошло более 250 ДТП
  • Фото: Валентина Некрасова / vk.com

    • В Приморье ликвидируют последствия снежного циклона, обрушившегося на регион. Водителей просят не выезжать на дороги, а большегрузам запрещен въезд во Владивосток.

    Сообщение пресс-службы ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «По фактам автоаварий в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило 256 вызовов. Все ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Всего на территории Приморского края сотрудниками ГИБДД оформлено 177 ДТП. В восьми случаях участники дорожного движения получили травмы, погибших нет».

    Напомним, снегопады, накрывшие Приморье 17 ноября, привели к сотням дорожных аварий. Улицы обледенели. Многие автолюбители все еще не сменили летнюю резину на зимнюю, что в разы увеличило число ДТП. Кадры многочисленных аварий с участием скользящих машин на улицах Владивостока накануне появились в соцсетях.

    В ГИБДД призвали автомобилистов не выезжать на дороги. Также запрещен въезд грузовиков на территорию Надеждинского района, в Артем и Владивосток, пишет РИА Новости.

    смотретьАвтомобили скользят и «целуются» на обледеневших улицах Владивостока
    Автомобили скользят и «целуются» на обледеневших улицах Владивостока
    Из-за снегопада было прервано автобусное сообщение между Владивостоком и населенными пунктами юга Приморского края. Отменили десятки междугородних рейсов.

    Власти Приморья сообщили, что на дорогах Владивостока работает порядка 100 единиц снегоуборочной техники, на краевых трассах около 250.

    Сообщение пресс-службы администрации Приморского края: «Для оперативного устранения аварий в крае создано около 850 ремонтных бригад численностью более 4 тысяч человек. За сутки на объектах ЖКХ произошло 22 аварии, все оперативно устранены. Продолжаются работы по ликвидации порыва на теплотрассе в Фокино, в результате которой без горячей воды остались пять многоквартирных домов».

    Коммунальщики обещают восстановить подачу горячей воды в течение дня.

    Новости по теме

    Осень-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru