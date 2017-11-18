На обледенелых улицах Владивостока за сутки произошло более 250 ДТП

В Приморье ликвидируют последствия снежного циклона, обрушившегося на регион. Водителей просят не выезжать на дороги, а большегрузам запрещен въезд во Владивосток.
Сообщение пресс-службы ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «По фактам автоаварий в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило 256 вызовов. Все ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Всего на территории Приморского края сотрудниками ГИБДД оформлено 177 ДТП. В восьми случаях участники дорожного движения получили травмы, погибших нет».
Напомним, снегопады, накрывшие Приморье 17 ноября, привели к сотням дорожных аварий. Улицы обледенели. Многие автолюбители все еще не сменили летнюю резину на зимнюю, что в разы увеличило число ДТП. Кадры многочисленных аварий с участием скользящих машин на улицах Владивостока накануне появились в соцсетях.
В ГИБДД призвали автомобилистов не выезжать на дороги. Также запрещен въезд грузовиков на территорию Надеждинского района, в Артем и Владивосток, пишет РИА Новости.
Из-за снегопада было прервано автобусное сообщение между Владивостоком и населенными пунктами юга Приморского края. Отменили десятки междугородних рейсов.
Власти Приморья сообщили, что на дорогах Владивостока работает порядка 100 единиц снегоуборочной техники, на краевых трассах около 250.
Сообщение пресс-службы администрации Приморского края: «Для оперативного устранения аварий в крае создано около 850 ремонтных бригад численностью более 4 тысяч человек. За сутки на объектах ЖКХ произошло 22 аварии, все оперативно устранены. Продолжаются работы по ликвидации порыва на теплотрассе в Фокино, в результате которой без горячей воды остались пять многоквартирных домов».
Коммунальщики обещают восстановить подачу горячей воды в течение дня.
Напомним, снегопады, накрывшие Приморье 17 ноября, привели к сотням дорожных аварий. Улицы обледенели. Многие автолюбители все еще не сменили летнюю резину на зимнюю, что в разы увеличило число ДТП. Кадры многочисленных аварий с участием скользящих машин на улицах Владивостока накануне появились в соцсетях.
В ГИБДД призвали автомобилистов не выезжать на дороги. Также запрещен въезд грузовиков на территорию Надеждинского района, в Артем и Владивосток, пишет РИА Новости.
Из-за снегопада было прервано автобусное сообщение между Владивостоком и населенными пунктами юга Приморского края. Отменили десятки междугородних рейсов.
Власти Приморья сообщили, что на дорогах Владивостока работает порядка 100 единиц снегоуборочной техники, на краевых трассах около 250.
Сообщение пресс-службы администрации Приморского края: «Для оперативного устранения аварий в крае создано около 850 ремонтных бригад численностью более 4 тысяч человек. За сутки на объектах ЖКХ произошло 22 аварии, все оперативно устранены. Продолжаются работы по ликвидации порыва на теплотрассе в Фокино, в результате которой без горячей воды остались пять многоквартирных домов».
Коммунальщики обещают восстановить подачу горячей воды в течение дня.
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