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    Масштабный пожар тушат в подмосковном Жуковском. МЧС, Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМасштабный пожар тушат в подмосковном Жуковском

    Масштабный пожар тушат в подмосковном Жуковском

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    Масштабный пожар тушат в подмосковном Жуковском

    Масштабный пожар тушат в подмосковном Жуковском

    Масштабный пожар тушат в подмосковном Жуковском

      В Жуковском пылает склад с пиломатериалами. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, в подмосковном городе Жуковский горит складское помещение с пиломатериалами на улице Чкалова. По предварительной информации, пожар локализован на площади около 3 тысяч квадратных метров.

      Причины возникновения возгорания будут установлены после ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало.

      К месту происшествия направлена передвижная пожарная лаборатория для мониторинга содержания вредных веществ в атмосфере.

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