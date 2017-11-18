Масштабный пожар тушат в подмосковном Жуковском

В Жуковском пылает склад с пиломатериалами. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, в подмосковном городе Жуковский горит складское помещение с пиломатериалами на улице Чкалова. По предварительной информации, пожар локализован на площади около 3 тысяч квадратных метров.
Причины возникновения возгорания будут установлены после ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало.
К месту происшествия направлена передвижная пожарная лаборатория для мониторинга содержания вредных веществ в атмосфере.
Причины возникновения возгорания будут установлены после ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало.
К месту происшествия направлена передвижная пожарная лаборатория для мониторинга содержания вредных веществ в атмосфере.
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