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    Сотни пожарных тушат пылающий жилой дом в центре Нью-Йорка. Нью-Йорк, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни пожарных тушат пылающий жилой дом в центре Нью-Йорка

    Сотни пожарных тушат пылающий жилой дом в центре Нью-Йорка

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    • Фото: @FDNY / twitter.com
    Сотни пожарных тушат пылающий жилой дом в центре <nobr>Нью-Йорка</nobr>

    Сотни пожарных тушат пылающий жилой дом в центре Нью-Йорка

    Сотни пожарных тушат пылающий жилой дом в центре <nobr>Нью-Йорка</nobr>
    • Фото: @FDNY / twitter.com

      • По предварительной информации, не менее пяти человек пострадали в результате масштабного пожара в северной части Манхэттена.

      Более двухсот пожарных задействованы в тушении крупного пожара в Нью-Йорке, где загорелся шестиэтажный жилой дом. Район происшествия оцеплен. Сообщается о пяти пострадавших в результате ЧП: это четверо пожарных и один местный житель. Все они получили медицинскую помощь.

      Возгоранию присвоили повышенную категорию сложности. Представители пожарной службы Нью-Йорка рассказали, что борьбе с огнем мешает плотная застройка в этом районе и сильный ветер.

      Спасатели провели полную эвакуацию здания и оцепили район ЧП.




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