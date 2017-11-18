Сотни пожарных тушат пылающий жилой дом в центре Нью-Йорка

Entire top floor is heavily involved, it’s still a very heavy, active fire scene. Currently 1 civilian and 4 Firefighters with non-life-threatening injuries -#FDNY Chief of Department James Leonard on 5-alarm fire, 565 W 144 St Manhattan — FDNY (@FDNY) 17 ноября 2017 г.

Более двухсот пожарных задействованы в тушении крупного пожара в Нью-Йорке, где загорелся шестиэтажный жилой дом. Район происшествия оцеплен. Сообщается о пяти пострадавших в результате ЧП: это четверо пожарных и один местный житель. Все они получили медицинскую помощь.Возгоранию присвоили повышенную категорию сложности. Представители пожарной службы Нью-Йорка рассказали, что борьбе с огнем мешает плотная застройка в этом районе и сильный ветер.Спасатели провели полную эвакуацию здания и оцепили район ЧП.