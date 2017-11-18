Россия заблокировала принятие Совбезом ООН резолюции о продлении полномочий СМР

Совет безопасности ООН не принял предложенную Японией резолюцию о техническом продлении мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР) на 30 дней.
Подготовленный Японией проект резолюции Совбеза ООН содержал предложение о техническом продлении на 30 дней мандата СМР. Документ набрал необходимое для принятия число голосов. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции. «Против» представленного Японией проекта документа проголосовала также Боливия, а Китай воздержался.
Срок полномочий следственной комиссии истекает в полночь по нью-йоркскому времени (08:00 по Москве), напоминает ТАСС.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что техническое продление мандата совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию случаев применения химоружия в Сирии возможно, но для этого необходимо усовершенствовать методы работы следственной комиссии.
Напомним, накануне Совбез ООН не смог договориться о продлении полномочий экспертов, занимаушихся расследованием применения химического оружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции. Постпред РФ при ООН a href=«http://www.ntv.ru/novosti/1952345/>назвал происходящее „спектаклем“», срежиссированным с пропагандистскими целями Соединёнными Штатами. В Москве неоднократно заявляли, что в нынешнем виде комиссия принимает решения под диктовку западных стран и готова почти в каждом случае обвинять в химатаках сирийские власти, даже когда эксперты СМР вообще не выезжали на место происшествия.
А семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, предусматривающий усовершенствование работы следственной комиссии.
Срок полномочий следственной комиссии истекает в полночь по нью-йоркскому времени (08:00 по Москве), напоминает ТАСС.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что техническое продление мандата совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию случаев применения химоружия в Сирии возможно, но для этого необходимо усовершенствовать методы работы следственной комиссии.
Напомним, накануне Совбез ООН не смог договориться о продлении полномочий экспертов, занимаушихся расследованием применения химического оружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции. Постпред РФ при ООН a href=«http://www.ntv.ru/novosti/1952345/>назвал происходящее „спектаклем“», срежиссированным с пропагандистскими целями Соединёнными Штатами. В Москве неоднократно заявляли, что в нынешнем виде комиссия принимает решения под диктовку западных стран и готова почти в каждом случае обвинять в химатаках сирийские власти, даже когда эксперты СМР вообще не выезжали на место происшествия.
А семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, предусматривающий усовершенствование работы следственной комиссии.
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