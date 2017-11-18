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    Россия заблокировала принятие Совбезом ООН резолюции о продлении полномочий СМР

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    Россия заблокировала принятие Совбезом ООН резолюции о продлении полномочий СМР

    Россия заблокировала принятие Совбезом ООН резолюции о продлении полномочий СМР

    Россия заблокировала принятие Совбезом ООН резолюции о продлении полномочий СМР
  • Фото: Associated Press © 2017, Craig Ruttle

    • Совет безопасности ООН не принял предложенную Японией резолюцию о техническом продлении мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР) на 30 дней.

    Подготовленный Японией проект резолюции Совбеза ООН содержал предложение о техническом продлении на 30 дней мандата СМР. Документ набрал необходимое для принятия число голосов. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции. «Против» представленного Японией проекта документа проголосовала также Боливия, а Китай воздержался.

    Срок полномочий следственной комиссии истекает в полночь по нью-йоркскому времени (08:00 по Москве), напоминает ТАСС.

    Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что техническое продление мандата совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию случаев применения химоружия в Сирии возможно, но для этого необходимо усовершенствовать методы работы следственной комиссии.

    смотретьНебензя назвал «спектаклем» обсуждение проекта резолюции Совбеза по Сирии
    Небензя назвал «спектаклем» обсуждение проекта резолюции Совбеза по Сирии
    Напомним, накануне Совбез ООН не смог договориться о продлении полномочий экспертов, занимаушихся расследованием применения химического оружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции. Постпред РФ при ООН a href=«http://www.ntv.ru/novosti/1952345/>назвал происходящее „спектаклем“», срежиссированным с пропагандистскими целями Соединёнными Штатами. В Москве неоднократно заявляли, что в нынешнем виде комиссия принимает решения под диктовку западных стран и готова почти в каждом случае обвинять в химатаках сирийские власти, даже когда эксперты СМР вообще не выезжали на место происшествия.

    А семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, предусматривающий усовершенствование работы следственной комиссии.

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