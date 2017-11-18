СМИ сообщили о будущей свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Португальские СМИ рассказали, когда состоится свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, у которых на днях родилась дочка.
Журналисты португальской газеты Correio de Manha утверждают, что нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду женится на матери своей дочери в августе, после чемпионата мира по футболу-2018.
В августе у Роналду как раз будет отпуск после выступления в составе сборной Португалии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.
Девочку, родившуюся 12 ноября, назвали Аланой Мартиной. Она стала четвертым ребенком Криштиану Роналду. У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей: 7-летний сын Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео, родившиеся в июне этого года.
В августе у Роналду как раз будет отпуск после выступления в составе сборной Португалии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.
Девочку, родившуюся 12 ноября, назвали Аланой Мартиной. Она стала четвертым ребенком Криштиану Роналду. У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей: 7-летний сын Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео, родившиеся в июне этого года.
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