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    СМИ сообщили о будущей свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

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    • Фото: Reuters © 2017, Arnd Wiegmann
    СМИ сообщили о будущей свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

    СМИ сообщили о будущей свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

    СМИ сообщили о будущей свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
  • Фото: Reuters © 2017, Arnd Wiegmann

    • Португальские СМИ рассказали, когда состоится свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, у которых на днях родилась дочка.

    Журналисты португальской газеты Correio de Manha утверждают, что нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду женится на матери своей дочери в августе, после чемпионата мира по футболу-2018.

    В августе у Роналду как раз будет отпуск после выступления в составе сборной Португалии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.

    Девочку, родившуюся 12 ноября, назвали Аланой Мартиной. Она стала четвертым ребенком Криштиану Роналду. У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей: 7-летний сын Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео, родившиеся в июне этого года.

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