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    Пентагон: США продадут Польше системы ПВО/ПРО на 10,5 млрд долларов

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    • Фото: Reuters © 2017, Issei Kato
    Пентагон: США продадут Польше системы ПВО/ПРО на 10,5 млрд долларов

    Пентагон: США продадут Польше системы ПВО/ПРО на 10,5 млрд долларов

    Пентагон: США продадут Польше системы ПВО/ПРО на 10,5 млрд долларов
  • Фото: Reuters © 2017, Issei Kato

    • США приняли решение поставить Польше системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на общую сумму порядка 10,5 млрд долларов. Вопрос оплаты поставок данных комплексов остается открытым.

    Как заявили в профильном ведомстве, входящем в структуру Минобороны США и отвечающим за поставки военной техники и оружия за рубеж, Польше предполагается передать радиолокационные станции AN/MPQ-65, четыре пункта управления огнем, 16 пусковых установок и 208 ракет к означенному комплексу, цитирует ТАСС.

    Также сообщается, что разрешение на выполнение соответствующей договоренности от Госдепартамента США уже получено. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

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