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    Минюст США включил в иноагенты партнерскую компанию информагентства Sputnik

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    • Фото: Питалев Илья / ТАСС
    Минюст США включил в иноагенты партнерскую компанию информагентства Sputnik

    Минюст США включил в иноагенты партнерскую компанию информагентства Sputnik

    Минюст США включил в иноагенты партнерскую компанию информагентства Sputnik
  • Фото: Питалев Илья / ТАСС

    • Документы о регистрации иностранным агентом Reston Translator были направлены в Минюст США.

    Как сообщается на сайте Минюста США, партнерская компания информагентства Sputnik Reston Translator подала в Министерство юстиции США документы о регистрации иностранным агентом.

    В тексте указывается, что «заказчик ведет вещание в FM-диапазоне и имеет намерение распространять свои радиопередачи в городе Вашингтон, округ Колумбия».

    Напомним, 15 ноября, Госдума РФ приняла поправки в закон «Об информации», которые должны стать зеркальным ответом на притеснения российских СМИ в Соединенных Штатах. Поправки обязывают зарубежные издания в России зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

    смотретьМинюст РФ назвал СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами
    Минюст РФ назвал СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами
    Минюст РФ направил уведомления девяти СМИ о возможном признании их иностранными агентами. В их числе издания «Голос Америки», «Сибирь.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», региональный проект «IdeLРеалии», телеканал «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», проект «Фактограф», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi).

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