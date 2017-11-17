В Великобритании столкнулись самолет и вертолет, есть погибшие

В британской полиции сообщили, что жертвами авиакатастрофы в графстве Бакингемшир стали четыре человека.
Как пишет Daily Mail, в результате столкновения вертолета и самолета недалеко от города Хай-Уиком, погибли 4 человека.
Ребекка Мирс, глава полиции региона долины реки Темза: «Погибших четверо: двое в вертолете и двое в самолете. Их личности не будут разглашать, пока не известят родственников погибших, и с ними не поговорят специалисты».
Власти выясняют подробности авиакатастрофы. Уже известно, что и вертолет, и самолет приписаны к аэродрому Wycombe Air Parkк, предоставляющему услуги по обучению начинающих пилотов.
Ребекка Мирс, глава полиции региона долины реки Темза: «Погибших четверо: двое в вертолете и двое в самолете. Их личности не будут разглашать, пока не известят родственников погибших, и с ними не поговорят специалисты».
Власти выясняют подробности авиакатастрофы. Уже известно, что и вертолет, и самолет приписаны к аэродрому Wycombe Air Parkк, предоставляющему услуги по обучению начинающих пилотов.
Footage from the scene following a mid-air collision between a plane and helicopter in Buckinghamshire. There are a «number of casualties» pic.twitter.com/BC49FTmfts— Sky News (@SkyNews) 17 ноября 2017 г.
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