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    В Великобритании столкнулись самолет и вертолет, есть погибшие. Великобритания, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Великобритании столкнулись самолет и вертолет, есть погибшие

    В Великобритании столкнулись самолет и вертолет, есть погибшие

    1 комментарий
    • Фото: @misshoknews / twitter.com
    В Великобритании столкнулись самолет и вертолет, есть погибшие

    В Великобритании столкнулись самолет и вертолет, есть погибшие

    В Великобритании столкнулись самолет и вертолет, есть погибшие
    • Фото: @misshoknews / twitter.com

      • В британской полиции сообщили, что жертвами авиакатастрофы в графстве Бакингемшир стали четыре человека.

      Как пишет Daily Mail, в результате столкновения вертолета и самолета недалеко от города Хай-Уиком, погибли 4 человека.

      Ребекка Мирс, глава полиции региона долины реки Темза: «Погибших четверо: двое в вертолете и двое в самолете. Их личности не будут разглашать, пока не известят родственников погибших, и с ними не поговорят специалисты».

      Власти выясняют подробности авиакатастрофы. Уже известно, что и вертолет, и самолет приписаны к аэродрому Wycombe Air Parkк, предоставляющему услуги по обучению начинающих пилотов.



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