Баскетболисты ЦСКА уступили «Фенербахче» в матче Евролиги

Московский ЦСКА в овертайме потерпел поражение от стамбульского «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги.
Встреча на арене «Мегаспорт» в Москве завершилась победой стамбульского «„Фенербахче“со счетом 93:95.
Самым результативным игроком матча стал чешский форвард „Фенербахче“» Ян Веселы, набравший 31 очко и сделавший пять подборов. У армейцев самым результативным игроком стал испанский защитник Серхио Родригес: 20 очков и четыре результативные передачи.
«Фенербахче» одержал пятую победу в восьми матчах, а ЦСКА потерпел второе поражение.
В следующем матче 24 ноября ЦСКА на выезде сыграет с испанской «Уникахой», а «Фенербахче» примет баскетболистов российского клуба «Химки», пишет ТАСС.
Самым результативным игроком матча стал чешский форвард „Фенербахче“» Ян Веселы, набравший 31 очко и сделавший пять подборов. У армейцев самым результативным игроком стал испанский защитник Серхио Родригес: 20 очков и четыре результативные передачи.
«Фенербахче» одержал пятую победу в восьми матчах, а ЦСКА потерпел второе поражение.
В следующем матче 24 ноября ЦСКА на выезде сыграет с испанской «Уникахой», а «Фенербахче» примет баскетболистов российского клуба «Химки», пишет ТАСС.
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