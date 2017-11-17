Паутина
ТВ-Эфир
Паутина

    Баскетболисты ЦСКА уступили «Фенербахче» в матче Евролиги

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Баскетболисты ЦСКА уступили «Фенербахче» в матче Евролиги

    Баскетболисты ЦСКА уступили «Фенербахче» в матче Евролиги

    Баскетболисты ЦСКА уступили «Фенербахче» в матче Евролиги
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Московский ЦСКА в овертайме потерпел поражение от стамбульского «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги.

    Встреча на арене «Мегаспорт» в Москве завершилась победой стамбульского «„Фенербахче“со счетом 93:95.

    Самым результативным игроком матча стал чешский форвард „Фенербахче“» Ян Веселы, набравший 31 очко и сделавший пять подборов. У армейцев самым результативным игроком стал испанский защитник Серхио Родригес: 20 очков и четыре результативные передачи.

    «Фенербахче» одержал пятую победу в восьми матчах, а ЦСКА потерпел второе поражение.

    В следующем матче 24 ноября ЦСКА на выезде сыграет с испанской «Уникахой», а «Фенербахче» примет баскетболистов российского клуба «Химки», пишет ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru