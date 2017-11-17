США, Чили и Великобритания предложили Аргентине помощь в поисках пропавшей подлодки

В ВМС Аргентины сообщили, что никакой новой информации о судьбе исчезнувшей подводной лодки до сих пор нет. Информации о том, что на борту могли быть пожар или авария, у военных нет.
Сообщение пресс-службы МИД Аргентины: «Правительства Чили, США и Великобритании предложили логистическую помощь и обмен информацией для поиска пропавшей подводной лодки».
Речь идет о подводной лодке ВМС Аргентины «Сан-Хуан», переставшей выходить на связь в среду. На борту судна экипаж из 44 моряков.
Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: «Новой информации о судьбе подводной лодки, на борту которой находятся 44 человека, нет. Нам пока не удалось охватить всю зону поисков. Это очень большая зона, и она значительно удалена от берега. К настоящему моменту поиски ведутся на 15–20% акватории, в которой может находиться подводная лодка».
Бальби также сообщил, что у ВМС нет данных о том, что на борту подлодки произошла авария или пожар. По его словам представителя аргентинского флота, связь могла исчезнуть из-за проблем с подачей электроэнергии, цитирует ТАСС.
Речь идет о подводной лодке ВМС Аргентины «Сан-Хуан», переставшей выходить на связь в среду. На борту судна экипаж из 44 моряков.
Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: «Новой информации о судьбе подводной лодки, на борту которой находятся 44 человека, нет. Нам пока не удалось охватить всю зону поисков. Это очень большая зона, и она значительно удалена от берега. К настоящему моменту поиски ведутся на 15–20% акватории, в которой может находиться подводная лодка».
Бальби также сообщил, что у ВМС нет данных о том, что на борту подлодки произошла авария или пожар. По его словам представителя аргентинского флота, связь могла исчезнуть из-за проблем с подачей электроэнергии, цитирует ТАСС.
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