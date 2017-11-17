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    Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе. Одесса, Правый сектор, Украина, артисты, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе

    Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе

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    • Фото: Сергей Стерненко / facebook.com
    Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе

    Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе

    Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе
    • Фото: Сергей Стерненко / facebook.com

      • В Одессе националисты в балаклавах ворвались в театр, где должен был состояться моноспектакль российского актера Константина Райкина.

      В Одессе радикалы попытались сорвать спектакль российского актера Константина Райкина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы одесской полиции Руслан Форостяк. По словам Форостяка, возглавляет группу радикалов бывший глава местного отделения запрещенной в РФ организации «Правый сектор» Сергей Стерненко.

      Руслан Форостяк: «Прямо сейчас активисты, около 20 человек, во главе с Сергеем Стерненко сорвали или срывают концерт Райкина в Украинском театре. Стоит шум, крик и так далее, граждане звонят 102».

      Как сообщает агентство УНН, за несколько минут до выхода артиста на сцену в Украинском театре в зал вошли люди в балаклавах. Они заявили, что намерены добиться от Райкина ответа на вопрос «Чей Крым?», так как артист в 2014 году поддержал вхождение Крыма в состав России. Сам Стерненко вел в своем Facebook трансляцию акции.

      Зрители в ответ на действия радикалов начали аплодировать, чтобы вызвать Райкина на сцену.

      Райкин должен был показать сегодня в Одессе поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…».

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