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    Клоун Пэтч Адамс провел смеховую терапию для маленьких петербуржцев. Санкт-Петербург, больницы, дети и подростки, медицина, благотворительность, юмор и сатира, инвалиды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКлоун Пэтч Адамс провел смеховую терапию для маленьких петербуржцев

    Клоун Пэтч Адамс провел смеховую терапию для маленьких петербуржцев

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    Клоун Пэтч Адамс провел смеховую терапию для маленьких петербуржцев

    Клоун Пэтч Адамс провел смеховую терапию для маленьких петербуржцев

    Клоун Пэтч Адамс провел смеховую терапию для маленьких петербуржцев

      Сегодня смех стал лучшим лекарством для пациентов реабилитационного центра для инвалидов имени Альбрехта.

      Бригада специалистов в области медицины позитивных эмоций посетила центр реабилитации инвалидов имени Альбрехта в Петербурге. Уже несколько лет подряд клоунский десант во главе с американцем Пэтчем Адамсом (в его составе врачи, психологи и артисты) высаживается во многих больницах и детских домах города.

      Сегодня бывший врач и по совместительству самый известный в мире больничный клоун вместе с интернациональной группой добровольцев вмешался в привычный распорядок в отделении юных пациентов с церебральным параличом. Как признался сам основатель направления смехотерапии, его секрет успеха в том, что к каждому ребенку он всегда ищет индивидуальный подход.

      Пэтч Адамс, клоун (США): «Нет ничего сложного в том, чтобы рассмешить человека (особенно ребенка) и сделать так, чтобы он улыбнулся. К примеру, я всегда стараюсь вести себя, как моя мама: она никогда не злилась. Меня всегда это удивляло, а потом я просто осознал, что она женщина. А еще в 16 лет я понял, что больше всего на планете не переношу ненависть и насилие, поэтому хотел бы жить в другом, гораздо более позитивном мире. С тех пор прошло больше 50 лет».

      Уже несколько десятилетий доктор Адамс ездит по разным странам, чтобы поднять настроение тяжелобольным детям. «Революция любви и юмора», как называет свою методику сам автор, должна исцелять лучше любых лекарств. Кроме того, Пэтч Адамс уже давно собирает средства на постройку своего уникального госпиталя мечты.

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