Клоун Пэтч Адамс провел смеховую терапию для маленьких петербуржцев

Сегодня смех стал лучшим лекарством для пациентов реабилитационного центра для инвалидов имени Альбрехта.

Бригада специалистов в области медицины позитивных эмоций посетила центр реабилитации инвалидов имени Альбрехта в Петербурге. Уже несколько лет подряд клоунский десант во главе с американцем Пэтчем Адамсом (в его составе врачи, психологи и артисты) высаживается во многих больницах и детских домах города.



Сегодня бывший врач и по совместительству самый известный в мире больничный клоун вместе с интернациональной группой добровольцев вмешался в привычный распорядок в отделении юных пациентов с церебральным параличом. Как признался сам основатель направления смехотерапии, его секрет успеха в том, что к каждому ребенку он всегда ищет индивидуальный подход.



Пэтч Адамс, клоун (США): «Нет ничего сложного в том, чтобы рассмешить человека (особенно ребенка) и сделать так, чтобы он улыбнулся. К примеру, я всегда стараюсь вести себя, как моя мама: она никогда не злилась. Меня всегда это удивляло, а потом я просто осознал, что она женщина. А еще в 16 лет я понял, что больше всего на планете не переношу ненависть и насилие, поэтому хотел бы жить в другом, гораздо более позитивном мире. С тех пор прошло больше 50 лет».



Уже несколько десятилетий доктор Адамс ездит по разным странам, чтобы поднять настроение тяжелобольным детям. «Революция любви и юмора», как называет свою методику сам автор, должна исцелять лучше любых лекарств. Кроме того, Пэтч Адамс уже давно собирает средства на постройку своего уникального госпиталя мечты.