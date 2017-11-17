«Вы мосты строите, мы сжигаем»: Путин пошутил про отношения деятелей культуры и власти

Президент России Владимир Путин в шутливой форме описал «взаимодействие» политиков и деятелей культуры.
Президент России Владимир Путин на Санкт-петербургском международном культурном форуме пошутил о «скрытом симбиозе» между политиками и деятелями искусства.
Владимир Путин, президент РФ: «Я, знаете, о чем сейчас подумал… Между деятелями искусства и политики есть такой скрытый симбиоз, мы не можем друг без друга: вы мосты строите, мы сжигаем, вы опять строите, мы опять сжигаем. Всем есть чем заниматься, все при деле. Это очень хорошо».
Переходя на серьезный тон, Путин заверил: «Мы постараемся беречь те мосты, которые здесь создаются, в России», передает РИА Новости.
Санкт-Петербургский международный культурный форум ежегодно проходит с 2012 года при участии ведущих экспертов в области культуры со всего мира. В этом году форум проходит 16–18 ноября. Форум собрал более 30 тысяч участников. В центре внимания — международное культурное сотрудничество, профессиональные проблемы индустрии кино, театра, цирка, анимации, библиотечного дела и других сфер культуры.
Владимир Путин, президент РФ: «Я, знаете, о чем сейчас подумал… Между деятелями искусства и политики есть такой скрытый симбиоз, мы не можем друг без друга: вы мосты строите, мы сжигаем, вы опять строите, мы опять сжигаем. Всем есть чем заниматься, все при деле. Это очень хорошо».
Переходя на серьезный тон, Путин заверил: «Мы постараемся беречь те мосты, которые здесь создаются, в России», передает РИА Новости.
Санкт-Петербургский международный культурный форум ежегодно проходит с 2012 года при участии ведущих экспертов в области культуры со всего мира. В этом году форум проходит 16–18 ноября. Форум собрал более 30 тысяч участников. В центре внимания — международное культурное сотрудничество, профессиональные проблемы индустрии кино, театра, цирка, анимации, библиотечного дела и других сфер культуры.
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