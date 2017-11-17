В Иркутской области три мальчика погибли из-за пьяного отца

Сыщики выясняют обстоятельства гибели трех маленьких братьев во время пожара в городе Свирске (Иркутская область).
Жилой дом на улице Радищева загорелся сегодня вечером. На месте пожара были обнаружены тела близнецов 2014 года рождения и их двухлетнего брата.
Как отметили в СКР, в момент трагедии взрослых в доме не было. Семья, в которой воспитывались малыши, состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Как отмечает «Интерфакс», пьяный отец мальчиков затопил печь и ушел по своим делам, заперев детей. Мать с четвертым ребенком ушла из дома, сейчас ведутся ее поиски.
Как отметили в СКР, в момент трагедии взрослых в доме не было. Семья, в которой воспитывались малыши, состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Как отмечает «Интерфакс», пьяный отец мальчиков затопил печь и ушел по своим делам, заперев детей. Мать с четвертым ребенком ушла из дома, сейчас ведутся ее поиски.
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