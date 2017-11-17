Болельщики за сутки скупили все доступные билеты на ЧМ-2018

ФИФА сообщила, что вторая партия билетов на
ЧМ-2018, которую организация рассчитывала продавать две недели, была распродана за сутки.
За сутки после возобновления продаж билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года болельщики купили 159 402 билета, что составило 98% от квоты, рассчитанной на продажу до 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Пресс-служба ФИФА: «В результате высочайшего спроса почти вся квота билетов была распределена. Доступными для приобретения остаются билеты для особой категории лиц».
Около половины билетов (51%) были куплены в России. Среди других стран по количеству заказов лидируют Аргентина, Мексика, США, Бразилия, Колумбия, Китай, Австралия, Германия и Индия.
Следующий этап продажи билетов на чемпионат начнется 5 декабря. В этот период будут доступны билеты самой дешевой категории, их смогут купить только резиденты РФ.
Пресс-служба ФИФА: «В результате высочайшего спроса почти вся квота билетов была распределена. Доступными для приобретения остаются билеты для особой категории лиц».
Около половины билетов (51%) были куплены в России. Среди других стран по количеству заказов лидируют Аргентина, Мексика, США, Бразилия, Колумбия, Китай, Австралия, Германия и Индия.
Следующий этап продажи билетов на чемпионат начнется 5 декабря. В этот период будут доступны билеты самой дешевой категории, их смогут купить только резиденты РФ.
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