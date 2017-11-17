Художника фильма «Белое солнце пустыни» выселяют из мастерской в Москве

У 79-летнего Валерия Кострина забирают мастерскую в Нижнем Кисловском переулке в Москве, где он работает последние тридцать с лишним лет.

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Мастерская Валерия Кострина занимает несколько комнат в ветхом московском особнячке. В XIX веке здесь был театр, после революции — коммуналки. Валерию Петровичу выделили это помещение в 80-х, после заступничества режиссеров Герасимова и Бондарчука. Герасимов писал: «Не могу представить себе работу художника без мастерской». А современные чиновники, похоже, могут — этой осенью 79-летнего художника было решено выселить, так как он не может сделать ремонт в мастерской. Дом — памятник архитектуры, и ему требуется дорогая реставрация.



По договору, заключенному еще в советские годы, Валерий Петрович мог безвозмездно пользоваться мастерской до 2025 года. Но суд постановил иначе.



Геннадий Бобров, юрист: «Закон обязует собственников или арендаторов поддерживать дом в надлежащие состоянии. Если этого не происходит, помещение могут изъять».



Сейчас Валерий Петрович ждет, когда его придут выселять. Он даже не собирает картины и вещи — все равно в крошечную «хрущевку» не поместятся. И вслед за Соломоном повторяет: скромность — верный путь к забвению. В своих бедах он обвиняет свой тихий образ жизни.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.

