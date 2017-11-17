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    Турция отозвала военных с учений НАТО, на которых Эрдогана назвали врагом. НАТО, Турция, учения, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТурция отозвала военных с учений НАТО, на которых Эрдогана назвали врагом

    Турция отозвала военных с учений НАТО, на которых Эрдогана назвали врагом

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    Турция отозвала военных с учений НАТО, на которых Эрдогана назвали врагом

    Турция отозвала военных с учений НАТО, на которых Эрдогана назвали врагом

    Турция отозвала военных с учений НАТО, на которых Эрдогана назвали врагом

      Эрдоган отозвал турецких солдат с учений НАТО «Трехзубое копье 2017» в Норвегии после того, как выяснилось, что на стенде со списком условных врагов есть имена самого президента Турции и основателя турецкого государства Ататюрка.

      Еще одним скандалом обернулись учения НАТО в Норвегии. Анкара отозвала своих солдат с маневров и объявила, что больше они туда не поедут. Поводом послужил оскорбительный стенд, установленный организаторами учений: на нем в разделе «враги» был указан основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк и сам президент Эрдоган.

      смотретьЭрдоган обвинил Вашингтон в финансировании боевиков ИГИЛ в Сирии
      Эрдоган обвинил Вашингтон в финансировании боевиков ИГИЛ в Сирии
      Это далеко не единственное проявление разногласий между турецким лидером и западными союзниками. Основной объект критики со стороны Эрдогана — США. Эрдоган прямо обвинил американскую сторону в финансировании запрещенной группировкой ИГИЛ.

      Эрдоган также выразил сомнения в непричастности США к выводу из сирийского города Ракка десятков боевиков ИГИЛ. В свою очередь США усиливают давление на Анкару, пытаются помешать приобретению российских зенитно-ракетных систем С-400. Тем не менее турецкий министр обороны подтвердил сделку с Россией стоимостью 2 миллиарда долларов. По его словам, вопрос решен.

      Западные СМИ отмечают, что по сирийскому вопросу Путин добился своего, и мир в Сирии будет достигнут на его условиях. Прежде Эрдоган хотел свергнуть Асада. Сейчас ясно, что тот останется. Эрдоган теперь стремится не допустить создания самостоятельного курдского государства у своих границ.

      Об этом, в частности, будут говорить президенты на предстоящем 22 ноября саммите России, Ирана и Турции в Сочи. Речь на саммите пойдет о подготовке конституции и на этой основе подготовке выборов.

      Пока ссора Эрдогана с Западом обостряется по многим направлениям, взаимодействие Турции с Россией укрепляется. Россия не заинтересована в том, чтобы вбивать клин в отношения союзников по НАТО, они сами должны разобраться, кто прав, кто виноват. И если Турция идет навстречу нашей стране с целью решения общих интересов, то это ее выбор, и Россия может его только приветствовать.

      Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

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