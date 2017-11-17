Районный суд Петербурга оставил в силе приговор по делу о забытой в животе роженицы пеленке

Петроградский районный суд не удовлетворил апелляцию, поданную гинекологом и медсестрой Первого медуниверситета.
Спустя два года после родов, рассказывая о том, что случилось в том ноябре 2015-го, Юлия не можем сдержать слез. Все это время она потратила на то, чтобы доказать: акушер-гинеколог Мариам Аракелян и медсестра Галина Шломина причинили ее здоровью, действительно, тяжкий вред, забыв после операции кесарева сечения в ней медицинскую пеленку.
Юлия Селина: «Конечно, мне придется лечиться, лечиться всю жизнь, потому что после таких последствий чуда-то не происходит. Чудо, наверное, только в том, что я осталась жива».
Своей вины ни Аракелян, ни Шломина так и не признали. Хотя, кажется, она очевидна. Юлия после операции чувствовала себя очень плохо: испытывала сильные боли в животе. Женщина не могла сидеть, ходить. В таком состоянии ее выписали из клиники Санкт-Петербургского медицинского университета.
Сделав четыре УЗИ, ничего подозрительного, кроме небольшой гематомы, врачи не обнаружив. После чего уже медики Военно-медицинской академии извлекли из брюшной полости Селиной пеленку размером почти 2 квадратных метра.
Анна Перелыгина, адвокат Юлии Селиной: «Дело было довольно долгое. Потерпевшая Селина — большой боец. И она одна из немногих, кто пошла против системы и дошла до конца. Идти в противовес Первому медицинскому университету — это довольно стойкое и долгое мероприятие».
Приговор мирового суда, вынесенный в июне 2017 года, обе обвиняемые обжаловали. Мариам Аракелян просила ее оправдать, Галина Шломина — направить дело на новое рассмотрение. Петроградский районный суд сегодня, возможно, поставил точку в этом деле: обжалуемый приговор оставил без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Это означает, что врач-гинеколог, которая проработала 19 лет, и медсестра, чей стаж почти полвека, в течение двух лет не могут покидать пределы Петербурга и два с половиной года заниматься медицинской деятельностью.
Галина Шломина, скорее всего, выйдет на пенсию. А вот Мариам Аракелян, которая сейчас занимает должность начмеда в 18-м роддоме (сюда она перешла после увольнения из Первого меда), в очередной раз потеряет работу.
Будут ли Мариам Аракелян и Галина Шломина обращаться в вышестоящую инстанцию неизвестно. Сегодня в Петроградский районный суд они не пришли. Не стали общаться с прессой и их адвокаты, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.
Юлия Селина: «Конечно, мне придется лечиться, лечиться всю жизнь, потому что после таких последствий чуда-то не происходит. Чудо, наверное, только в том, что я осталась жива».
Своей вины ни Аракелян, ни Шломина так и не признали. Хотя, кажется, она очевидна. Юлия после операции чувствовала себя очень плохо: испытывала сильные боли в животе. Женщина не могла сидеть, ходить. В таком состоянии ее выписали из клиники Санкт-Петербургского медицинского университета.
Сделав четыре УЗИ, ничего подозрительного, кроме небольшой гематомы, врачи не обнаружив. После чего уже медики Военно-медицинской академии извлекли из брюшной полости Селиной пеленку размером почти 2 квадратных метра.
Анна Перелыгина, адвокат Юлии Селиной: «Дело было довольно долгое. Потерпевшая Селина — большой боец. И она одна из немногих, кто пошла против системы и дошла до конца. Идти в противовес Первому медицинскому университету — это довольно стойкое и долгое мероприятие».
Приговор мирового суда, вынесенный в июне 2017 года, обе обвиняемые обжаловали. Мариам Аракелян просила ее оправдать, Галина Шломина — направить дело на новое рассмотрение. Петроградский районный суд сегодня, возможно, поставил точку в этом деле: обжалуемый приговор оставил без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Это означает, что врач-гинеколог, которая проработала 19 лет, и медсестра, чей стаж почти полвека, в течение двух лет не могут покидать пределы Петербурга и два с половиной года заниматься медицинской деятельностью.
Галина Шломина, скорее всего, выйдет на пенсию. А вот Мариам Аракелян, которая сейчас занимает должность начмеда в 18-м роддоме (сюда она перешла после увольнения из Первого меда), в очередной раз потеряет работу.
Будут ли Мариам Аракелян и Галина Шломина обращаться в вышестоящую инстанцию неизвестно. Сегодня в Петроградский районный суд они не пришли. Не стали общаться с прессой и их адвокаты, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.
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