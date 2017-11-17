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    Путин пошутил о просьбах вернуться к прошлому

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин пошутил о просьбах вернуться к прошлому

    Путин пошутил о просьбах вернуться к прошлому

    Путин пошутил о просьбах вернуться к прошлому
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент шуткой ответил на просьбы восстановить стандарты подготовки артистов времен СССР.

    На совещании о поддержке и подготовке талантливой молодежи в сфере искусства президент вспомнил фразу Александра I.

    Владимир Путин, президент РФ: «Кто ни начинает говорить — все предлагают вернуться к тому, что было. Я, знаете, вспомнил, фразу Александра I, который взошел на трон и сказал: все будет, как при бабушке».

    Как отмечает РИА Новости, многие участники совещания просили главу государства вернуть творческие вузы в подчинение Минкульты, а также восстановить нормативы и стандарты подготовки артистов времен СССР.

    Кроме того, ректор ВГИК Владимир Малышев пригласил главу государства на 100-летие института, которое будет отмечаться в 2019 году. В ответ Путин под смех собравшихся заметил, что в марте 2018 года в России пройдут президентские выборы, поэтому пока говорить о «серьезном графике» рано.

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