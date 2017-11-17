Актер сериала «Морские дьяволы» скончался в возрасте 48 лет

В Петербурге ушел из жизни актер Сергей Салеев.
Артисту было 48 лет.
Как рассказали знакомые актера, причиной его смерти стали проблемы с алкоголем. Сергею Салееву поставили зубные импланты, и врачи посоветовали ему полоскать их спиртом. Актер воспринял совет медиков буквально и ушел в запой.
Как отмечает сайт «Комсомольской правды», артист скончался еще 1 ноября, однако широкое распространение новость получила только сейчас. 24-летняя подруга Салеева нашла его тело в ванной.
Сергей Салеев известен зрителям по сериалам «Морские дьяволы. Смерч-3», «Дело было в Гавриловке», «Важняк. Игра на вылет». В последней записи в своем Facebook он призвал ценить жизнь и уважать актеров.
Как рассказали знакомые актера, причиной его смерти стали проблемы с алкоголем. Сергею Салееву поставили зубные импланты, и врачи посоветовали ему полоскать их спиртом. Актер воспринял совет медиков буквально и ушел в запой.
Как отмечает сайт «Комсомольской правды», артист скончался еще 1 ноября, однако широкое распространение новость получила только сейчас. 24-летняя подруга Салеева нашла его тело в ванной.
Сергей Салеев известен зрителям по сериалам «Морские дьяволы. Смерч-3», «Дело было в Гавриловке», «Важняк. Игра на вылет». В последней записи в своем Facebook он призвал ценить жизнь и уважать актеров.
Жизнь — лучшее, что дано таким безудержным идиотам, как мы, отдающимОпубликовано Сергеем Салеевым 23 октября 2017 г.
«бездельникам» в зале самое лучшее, сокровенное, истинное, ничего ничего не требуя взамен. Слава профессии, слава, Актёрам слава!!!
Комментарии