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    Актер сериала «Морские дьяволы» скончался в возрасте 48 лет

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    • Фото: facebook.com
    Актер сериала «Морские дьяволы» скончался в возрасте 48 лет

    Актер сериала «Морские дьяволы» скончался в возрасте 48 лет

    Актер сериала «Морские дьяволы» скончался в возрасте 48 лет
  • Фото: facebook.com

    • В Петербурге ушел из жизни актер Сергей Салеев.

    Артисту было 48 лет.

    Как рассказали знакомые актера, причиной его смерти стали проблемы с алкоголем. Сергею Салееву поставили зубные импланты, и врачи посоветовали ему полоскать их спиртом. Актер воспринял совет медиков буквально и ушел в запой.

    Как отмечает сайт «Комсомольской правды», артист скончался еще 1 ноября, однако широкое распространение новость получила только сейчас. 24-летняя подруга Салеева нашла его тело в ванной.

    Сергей Салеев известен зрителям по сериалам «Морские дьяволы. Смерч-3», «Дело было в Гавриловке», «Важняк. Игра на вылет». В последней записи в своем Facebook он призвал ценить жизнь и уважать актеров.

    Жизнь — лучшее, что дано таким безудержным идиотам, как мы, отдающим
    «бездельникам» в зале самое лучшее, сокровенное, истинное, ничего ничего не требуя взамен. Слава профессии, слава, Актёрам слава!!!

    Опубликовано Сергеем Салеевым 23 октября 2017 г.

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