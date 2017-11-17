Собчак: россияне не позволят США вмешаться в выборы

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, считает, что россияне достаточно умны и попытки США повлиять на выборы в России не могут увенчаться успехом.
Ксения Собчак назвала «гебистскими» размышления на тему, что Россию атакует «внешний враг», который настраивает россиян против нынешней власти.
Ксения Собчак, телеведущая: «В любом событии нужно просто отделять главное от незначительного, участвовали американцы или пытались ли они повлиять на выборы… Ну конечно, они что-то пытались сделать, и мы видели — факты этого нам предъявлены и так далее. Имело ли это какое-то значение? Я думаю, что нет. Вы поймите, что это очень, скажем так, гебистская логика считать, что кто-то извне — вот, есть некий внешний враг, который пришел наших людей несчастных, глупых как-то навострил простив власти, и вот, теперь у нас с этим проблемы. Люди достаточно умны в нашей стране, чтобы самим разобраться в том, что происходит».
Она отметила, что сила «извне» всегда есть, в этом состоит противоборство любых великих держав. Собчак отметила, что на протестных акциях в Москве, которые произошли в 2012 году, «конечно же, были шпионы ЦРУ», но Болотная случилась вовсе не из-за этого.
Ксения Собчак: «Но не из-за них у нас проблемы в стране, не из-за Дональда Трампа, не из-за Америки, не из-за их амбиций на мировое господство и не из-за шпионов ЦРУ».
В массовых беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.
Ксения Собчак, телеведущая: «В любом событии нужно просто отделять главное от незначительного, участвовали американцы или пытались ли они повлиять на выборы… Ну конечно, они что-то пытались сделать, и мы видели — факты этого нам предъявлены и так далее. Имело ли это какое-то значение? Я думаю, что нет. Вы поймите, что это очень, скажем так, гебистская логика считать, что кто-то извне — вот, есть некий внешний враг, который пришел наших людей несчастных, глупых как-то навострил простив власти, и вот, теперь у нас с этим проблемы. Люди достаточно умны в нашей стране, чтобы самим разобраться в том, что происходит».
Она отметила, что сила «извне» всегда есть, в этом состоит противоборство любых великих держав. Собчак отметила, что на протестных акциях в Москве, которые произошли в 2012 году, «конечно же, были шпионы ЦРУ», но Болотная случилась вовсе не из-за этого.
Ксения Собчак: «Но не из-за них у нас проблемы в стране, не из-за Дональда Трампа, не из-за Америки, не из-за их амбиций на мировое господство и не из-за шпионов ЦРУ».
В массовых беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.
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