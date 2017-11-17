В Ленобласти предали земле прах летчика-героя

На территории воинского мемориала прошло захоронение защитника Ленинграда.

Церемония прошла во Всеволожске. Останки старшего лейтенанта Геннадия Беликова — летчика, представленного в 1942 году к ордену Боевого Красного знамени, предали земле на воинском мемориале на Румболовской горе.



Во Всеволожске проживает дочь защитника ленинградского неба. Истребитель Миг-3, который потерпел крушение неподалеку от Горской в июле 42-го, был обнаружен специальным поисковым отрядом этим летом. Очевидно, что машина вошла в штопор и почти вертикально врезалась в землю, ведь обломки самолета нашли на глубине пяти метров.



Скорее всего, подвела техника, ведь старший лейтенант Беликов в своем последнем полете испытывал замененный на его истребителе двигатель. Однако 75 лет спустя найти место крушения и останки самого летчика помогли именно его боевые заслуги. В 2015-м в районе Невского пятачка были обнаружены обломки сбитого им «Юнкерса».



Дочери Геннадия Беликова поисковики передали и чудом сохранившиеся вещи летчика. Среди них несколько купюр тех времен, удостоверение, расчетная книжка, а также блокнот с характеристиками истребителя Миг-3 и, что особенно ценно для родных, личными записями. Таким образом от гибели до похорон летчика-героя прошло 75 лет.