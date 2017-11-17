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    В Ленобласти предали земле прах летчика-героя. Великая Отечественная война, Ленинградская область, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти предали земле прах летчика-героя

    В Ленобласти предали земле прах летчика-героя

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    В Ленобласти предали земле прах летчика-героя

    В Ленобласти предали земле прах <nobr>летчика-героя</nobr>

      На территории воинского мемориала прошло захоронение защитника Ленинграда.

      Церемония прошла во Всеволожске. Останки старшего лейтенанта Геннадия Беликова — летчика, представленного в 1942 году к ордену Боевого Красного знамени, предали земле на воинском мемориале на Румболовской горе.

      Во Всеволожске проживает дочь защитника ленинградского неба. Истребитель Миг-3, который потерпел крушение неподалеку от Горской в июле 42-го, был обнаружен специальным поисковым отрядом этим летом. Очевидно, что машина вошла в штопор и почти вертикально врезалась в землю, ведь обломки самолета нашли на глубине пяти метров.

      Скорее всего, подвела техника, ведь старший лейтенант Беликов в своем последнем полете испытывал замененный на его истребителе двигатель. Однако 75 лет спустя найти место крушения и останки самого летчика помогли именно его боевые заслуги. В 2015-м в районе Невского пятачка были обнаружены обломки сбитого им «Юнкерса».

      Дочери Геннадия Беликова поисковики передали и чудом сохранившиеся вещи летчика. Среди них несколько купюр тех времен, удостоверение, расчетная книжка, а также блокнот с характеристиками истребителя Миг-3 и, что особенно ценно для родных, личными записями. Таким образом от гибели до похорон летчика-героя прошло 75 лет.

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