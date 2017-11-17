Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Болид Шумахера ушел с молотка за рекордные $7,5 млн

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    Болид Шумахера ушел с молотка за рекордные $7,5 млн

    Болид Шумахера ушел с молотка за рекордные $7,5 млн

    Болид Шумахера ушел с молотка за рекордные $7,5 млн
  • Фото: @Sothebys /twitter.com

    • Аукционный дом Sotheby’s продал гоночный болид Михаэля Шумахера за 7,5 миллионов долларов.

    Болид Ferrari F2001, на котором знаменитый гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер выиграл в 2001 году Гран-при Монако, был продан на аукционе за рекордные 7,5 миллионов долларов. Об этом аукционный дом Sotheby’s сообщил на своей странице в Twitter.




    Таким образом, гоночный автомобиль стал самым дорогим современным болидом «Формулы-1». Изначально лот оценивался в 4–5,5 миллиона долларов.

    Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира и рекордсмен «Формулы-1». Он участвовал в гонках с с 1991 по 2012 год. В 2013 году спортсмен получил тяжелейшую травму головы, когда катался на горных лыжах в Альпах. Более полугода гонщик провел в состоянии искусственной комы. В июне 2014 года появилась информация, что Шумахер вышел из комы. Позже СМИ сообщили, что с сентября 2014 года гонщик проходит курс реабилитации на своей вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Семья спортсмена не теряет надежды на его выздоровление.

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