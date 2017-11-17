Болид Шумахера ушел с молотка за рекордные $7,5 млн

Аукционный дом Sotheby’s продал гоночный болид Михаэля Шумахера за 7,5 миллионов долларов.
Болид Ferrari F2001, на котором знаменитый гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер выиграл в 2001 году Гран-при Монако, был продан на аукционе за рекордные 7,5 миллионов долларов. Об этом аукционный дом Sotheby’s сообщил на своей странице в Twitter.
Таким образом, гоночный автомобиль стал самым дорогим современным болидом «Формулы-1». Изначально лот оценивался в 4–5,5 миллиона долларов.
Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира и рекордсмен «Формулы-1». Он участвовал в гонках с с 1991 по 2012 год. В 2013 году спортсмен получил тяжелейшую травму головы, когда катался на горных лыжах в Альпах. Более полугода гонщик провел в состоянии искусственной комы. В июне 2014 года появилась информация, что Шумахер вышел из комы. Позже СМИ сообщили, что с сентября 2014 года гонщик проходит курс реабилитации на своей вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Семья спортсмена не теряет надежды на его выздоровление.
#AuctionUpdate Fasten your seatbelts! The Michael Schumacher Monaco Grand Prix-Wining @Ferrari Formula 1 Racing Car roars past its estimate, selling for $7.5 million — setting a record for a modern era Formula One car @RMSothebys pic.twitter.com/eOZI9E11bI— Sotheby’s (@Sothebys) 17 ноября 2017 г.
Таким образом, гоночный автомобиль стал самым дорогим современным болидом «Формулы-1». Изначально лот оценивался в 4–5,5 миллиона долларов.
Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира и рекордсмен «Формулы-1». Он участвовал в гонках с с 1991 по 2012 год. В 2013 году спортсмен получил тяжелейшую травму головы, когда катался на горных лыжах в Альпах. Более полугода гонщик провел в состоянии искусственной комы. В июне 2014 года появилась информация, что Шумахер вышел из комы. Позже СМИ сообщили, что с сентября 2014 года гонщик проходит курс реабилитации на своей вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Семья спортсмена не теряет надежды на его выздоровление.
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