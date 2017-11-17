«Лаборатория Касперского»: Россия стала одной из главных мишеней китайских хакеров

Эксперты «Лаборатории Касперского» заявили о росте числа сложных целевых кибератак из Китая.
В «Лаборатории Касперского» отметили, что за третий квартал было зафиксировано 24 инцидента, признанных целевыми атаками и кампаниями кибершпионажа. Из них 10 были организованы группами китайскоговорящих хакеров.
При этом одной из главных мишеней китайских киберпреступников стали государственные проекты России с некоторыми азиатскими странами. Так, в июле была зафиксирована атака IronHusky, которая была направлена на авиационные компании России и Монголии. Она началась после того, как Москва и Улан-Батор договорились развивать проекты воздушной обороны Монголии.
Не осталось без внимания хакеров и соглашение России и Индии о сотрудничестве в атомном секторе. Энергетические предприятия обеих стран были атакованы вредоносной программой H2Odecomposition, которая маскировалась под популярное индийское антивирусное решение QuickHeal. В этом случае эксперты также нашли китайский след.
Кроме того, в «Лаборатории Касперского» обратили внимание на громкую атаку китайскоговорящих группировок на разработчиков ПО Netsarang и CCleaner. Хакеры внедрили вредоносный код в легитимные продукты, рассчитывая таким образом проникнуть в корпоративные сети многих организаций.
При этом одной из главных мишеней китайских киберпреступников стали государственные проекты России с некоторыми азиатскими странами. Так, в июле была зафиксирована атака IronHusky, которая была направлена на авиационные компании России и Монголии. Она началась после того, как Москва и Улан-Батор договорились развивать проекты воздушной обороны Монголии.
Не осталось без внимания хакеров и соглашение России и Индии о сотрудничестве в атомном секторе. Энергетические предприятия обеих стран были атакованы вредоносной программой H2Odecomposition, которая маскировалась под популярное индийское антивирусное решение QuickHeal. В этом случае эксперты также нашли китайский след.
Кроме того, в «Лаборатории Касперского» обратили внимание на громкую атаку китайскоговорящих группировок на разработчиков ПО Netsarang и CCleaner. Хакеры внедрили вредоносный код в легитимные продукты, рассчитывая таким образом проникнуть в корпоративные сети многих организаций.
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