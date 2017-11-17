Опознаны все погибшие в автокатастрофе в Марий Эл

Процедура опознания тел погибших в катастрофе с автобусом в Марий Эл завершена.
О завершении процедуры опознания тел погибших в страшном ДТП в Марий Эл сообщила «Интерфаксу» пресс-служба главы республики.
Пресс-служба главы Марий Эл: «Все погибшие опознаны».
Всего при столкновении пассажирского микроавтобуса с лесовозом на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск погибли 15 человек. Люди возвращались из республиканского центра домой, многие ехали с детьми. Удар был такой силы, что пострадавших в прямом смысле выпиливали из искореженной машины.
Все выжившие пассажиры микроавтобуса, а это 5 человек, размещены в республиканских больницах, все после операций сейчас находятся в реанимации. Постадавшую 14-летнюю девочку отправили на лечение в Казань.
По предварительной версии МВД все, трагедия произошла из-за неудачного маневра маршрутки. Микроавтобус якобы пошел на обгон в условиях плохой видимости. В регионе накануне целый день шел снег. Водитель слишком поздно заметил лесовоз и на скользкой дороге, уходя от удара, не смог разминуться с многотонным грузовиком, доверху груженым лесом. В большегрузе никто не пострадал. Его водитель сейчас едва ли не единственный выживший свидетель, который следил за дорогой в момент ДТП.
В СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности». На этом маршруте перевозкой пассажиров занимается частная транспортная компания. Свою помощь врачам Марий Эл сегодня предложили столичные медики. Совместно специалисты уже выработали тактику лечения. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и при необходимости в срочном порядке будут перенаправлены в московские клиники.
Пресс-служба главы Марий Эл: «Все погибшие опознаны».
Всего при столкновении пассажирского микроавтобуса с лесовозом на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск погибли 15 человек. Люди возвращались из республиканского центра домой, многие ехали с детьми. Удар был такой силы, что пострадавших в прямом смысле выпиливали из искореженной машины.
Все выжившие пассажиры микроавтобуса, а это 5 человек, размещены в республиканских больницах, все после операций сейчас находятся в реанимации. Постадавшую 14-летнюю девочку отправили на лечение в Казань.
По предварительной версии МВД все, трагедия произошла из-за неудачного маневра маршрутки. Микроавтобус якобы пошел на обгон в условиях плохой видимости. В регионе накануне целый день шел снег. Водитель слишком поздно заметил лесовоз и на скользкой дороге, уходя от удара, не смог разминуться с многотонным грузовиком, доверху груженым лесом. В большегрузе никто не пострадал. Его водитель сейчас едва ли не единственный выживший свидетель, который следил за дорогой в момент ДТП.
В СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности». На этом маршруте перевозкой пассажиров занимается частная транспортная компания. Свою помощь врачам Марий Эл сегодня предложили столичные медики. Совместно специалисты уже выработали тактику лечения. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и при необходимости в срочном порядке будут перенаправлены в московские клиники.
Комментарии