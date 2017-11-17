Петербуржцы впервые увидят экзотичную оперу Поднебесной

В рамках Международного культурного форума в Петербурге проходит первый фестиваль китайской оперы.

Открыли смотр постановкой «Фантазии на тему истории любви». Это работа Театра оперы куньцюй — представителя эталонного и наиболее изысканного направления китайского традиционного театра. Любопытно, что оперная музыка Поднебесной впервые зазвучит на самой большой сцене города — в театре «Балтийский дом», которая предусматривает даже выезд военной техники.



Пианистка Гу Цзетин вместе с коллективом театра из города Сучжоу старалась на сцене «Балтийского дома» донести до зрителей те же эмоции, что и на родной сцене Куньцюй. Театра, который хранит древние традиции южной китайской оперы. В спектакле-дуэте соединено старинное произведение «Пионовая беседка» с музыкой Клода Дебюсси.



Гу Цзетин, режиссер, автор сценария, пианистка: «Естественно, я родилась в Китае, мои родители китайцы. И я хорошо знаю традиционный театр, в том числе и оперу куньцюй. Когда я получила образования на Западе, то внезапно обнаружила, что в музыке Дебюсси очень много общего с восточной музыкой, поэтому я решила сделать музыкальный спектакль „Фантазии на тему любви“».



Вокал в этой постановке достался Люй Цся. Солистка театра куньцюй показывает, как она превращается в героиню с буквально фарфоровым лицом — Ду Линян.



Эта героиня появилась еще в XVI веке. С тех пор художники вдохновляются сюжетом «Пионовой беседки», в котором Ду Линян мечтает о счастье с юношей, который пригрезился ей во сне.



В Театре оперы куньцюй постановка «Пионовая беседка» идет для европейского зрителя невероятно долго — более девяти часов. По традиции в Китае спектакль играют на протяжении трех дней. Для Петербурга сделали щадящую двухчасовую версию. В опере поется, что «От чувства живой может умереть, а мертвой воскреснуть».



Так необычайно стильно была представлена культура Поднебесной на первом фестивале китайской оперы участниками из города Сучжоу.



Корреспондент НТВ Павел Рыжков погрузился в оперные страсти Поднебесной.