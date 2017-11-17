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    Петербуржцы впервые увидят экзотичную оперу Поднебесной. Китай, Санкт-Петербург, музыка и музыканты, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы впервые увидят экзотичную оперу Поднебесной

    Петербуржцы впервые увидят экзотичную оперу Поднебесной

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    Петербуржцы впервые увидят экзотичную оперу Поднебесной

    Петербуржцы впервые увидят экзотичную оперу Поднебесной

    Петербуржцы впервые увидят экзотичную оперу Поднебесной

      В рамках Международного культурного форума в Петербурге проходит первый фестиваль китайской оперы.

      Открыли смотр постановкой «Фантазии на тему истории любви». Это работа Театра оперы куньцюй — представителя эталонного и наиболее изысканного направления китайского традиционного театра. Любопытно, что оперная музыка Поднебесной впервые зазвучит на самой большой сцене города — в театре «Балтийский дом», которая предусматривает даже выезд военной техники.

      Пианистка Гу Цзетин вместе с коллективом театра из города Сучжоу старалась на сцене «Балтийского дома» донести до зрителей те же эмоции, что и на родной сцене Куньцюй. Театра, который хранит древние традиции южной китайской оперы. В спектакле-дуэте соединено старинное произведение «Пионовая беседка» с музыкой Клода Дебюсси.

      Гу Цзетин, режиссер, автор сценария, пианистка: «Естественно, я родилась в Китае, мои родители китайцы. И я хорошо знаю традиционный театр, в том числе и оперу куньцюй. Когда я получила образования на Западе, то внезапно обнаружила, что в музыке Дебюсси очень много общего с восточной музыкой, поэтому я решила сделать музыкальный спектакль „Фантазии на тему любви“».

      Вокал в этой постановке достался Люй Цся. Солистка театра куньцюй показывает, как она превращается в героиню с буквально фарфоровым лицом — Ду Линян.

      Эта героиня появилась еще в XVI веке. С тех пор художники вдохновляются сюжетом «Пионовой беседки», в котором Ду Линян мечтает о счастье с юношей, который пригрезился ей во сне.

      В Театре оперы куньцюй постановка «Пионовая беседка» идет для европейского зрителя невероятно долго — более девяти часов. По традиции в Китае спектакль играют на протяжении трех дней. Для Петербурга сделали щадящую двухчасовую версию. В опере поется, что «От чувства живой может умереть, а мертвой воскреснуть».

      Так необычайно стильно была представлена культура Поднебесной на первом фестивале китайской оперы участниками из города Сучжоу.

      Корреспондент НТВ Павел Рыжков погрузился в оперные страсти Поднебесной.

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