Следователи в Ленобласти усмотрели в гибели пенсионера не вину таксиста, а халатность полицейских

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении диспетчерской службы «Везет». В декабре прошлого года таксист отвез
77-летнего Льва Гридюшко по ошибочному адресу в соседний поселок. Так пожилой мужчина замерз на улице. Связать родственников старика с водителем диспетчер отказалась из-за инструкций.
Дочь погибшего Льва Гридюшко Наталья получила постановление суда недавно. Она удивилась, как можно закрывать дело, так никого и не наказав за очевидную халатность.
Наталья Кёсеги, дочь погибшего Льва Гридюшко: «Признать компанию „Везет“ невиновной, потому что диспетчеры выполняли служебные инструкции. Мне так кажется, эти чудовищные служебные инструкции, которые приводят к смерти пассажира, и есть самая главная вина. Из-за этого, наверное, весь сыр-бор. И из-за этого, наверное, моя активность, которую я проявляю, чтобы каким-то образом достучаться до руководства такси „Везет“, что эти правила надо менять».
Наталье говорили писать запросы к ним в службу, иначе они просто не имели права разглашать персональные данные. Такие действия следствие сочло обоснованным и прекратило дело за отсутствием состава преступления.
Анастасия Глущенко, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по ЛО: «В ходе расследования уголовного дела установлено, что комплексные услуги по перевозке мужчины легковым такси, включавшие информационные услуги, отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя».
Но тем не менее трагедия произошла — в середине прошлого декабря. После посещения врача в поликлинике пенсионер Лев Гридюшко отправился домой на такси, которое вызвала его дочь Наталья. Она заплатила водителю, и предупредила, что на конечной точке — на Заречной улице в деревне Иннолово мужчину будет встречать жена.
Машина приехала на Заречную улицу, вот только в деревню Райкузи — она в двух километрах от дома пожилого человека. Навигатор так показал. Отец, по словам дочери, не узнав местности и, видимо, перенервничав, наотрез отказался ехать дальше и добровольно покинул такси. Он был тяжелобольным человеком — и очевидно, сил не хватило, чтобы добраться до дома. В итоге на морозе он провел несколько часов. Наталья подняла почти всю полицию Петербурга. Но пока его искали, мужчина замерз насмерть.
А это уже другая уголовная статья — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии. Недовольны в Следственном комитете остались и действиями полицейских, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.
Дело в том, что после заявления Натальи Кёсеги они должны были направить официальный запрос в диспетчерскую службу такси на предоставление данных водителя. А они это сделали лишь на следующее утро, потому что диспетчеры поздно вечером уже не работали. Их действия в СК квалифицировали как ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекших за собой смерть человека.
По всем этим материалам в скором времени могут возбудить новые уголовные дела. За год расследования и даже после прекращения дела, так понятно и не стало, по чьей вине произошла смерть пожилого мужчины. Его дочь уверена: отца можно было найти быстро и спасти. Вот только в инструкциях такой схемы не прописано.
Наталья Кёсеги, дочь погибшего Льва Гридюшко: «Признать компанию „Везет“ невиновной, потому что диспетчеры выполняли служебные инструкции. Мне так кажется, эти чудовищные служебные инструкции, которые приводят к смерти пассажира, и есть самая главная вина. Из-за этого, наверное, весь сыр-бор. И из-за этого, наверное, моя активность, которую я проявляю, чтобы каким-то образом достучаться до руководства такси „Везет“, что эти правила надо менять».
Наталье говорили писать запросы к ним в службу, иначе они просто не имели права разглашать персональные данные. Такие действия следствие сочло обоснованным и прекратило дело за отсутствием состава преступления.
Анастасия Глущенко, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по ЛО: «В ходе расследования уголовного дела установлено, что комплексные услуги по перевозке мужчины легковым такси, включавшие информационные услуги, отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя».
Но тем не менее трагедия произошла — в середине прошлого декабря. После посещения врача в поликлинике пенсионер Лев Гридюшко отправился домой на такси, которое вызвала его дочь Наталья. Она заплатила водителю, и предупредила, что на конечной точке — на Заречной улице в деревне Иннолово мужчину будет встречать жена.
Машина приехала на Заречную улицу, вот только в деревню Райкузи — она в двух километрах от дома пожилого человека. Навигатор так показал. Отец, по словам дочери, не узнав местности и, видимо, перенервничав, наотрез отказался ехать дальше и добровольно покинул такси. Он был тяжелобольным человеком — и очевидно, сил не хватило, чтобы добраться до дома. В итоге на морозе он провел несколько часов. Наталья подняла почти всю полицию Петербурга. Но пока его искали, мужчина замерз насмерть.
А это уже другая уголовная статья — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии. Недовольны в Следственном комитете остались и действиями полицейских, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.
Дело в том, что после заявления Натальи Кёсеги они должны были направить официальный запрос в диспетчерскую службу такси на предоставление данных водителя. А они это сделали лишь на следующее утро, потому что диспетчеры поздно вечером уже не работали. Их действия в СК квалифицировали как ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекших за собой смерть человека.
По всем этим материалам в скором времени могут возбудить новые уголовные дела. За год расследования и даже после прекращения дела, так понятно и не стало, по чьей вине произошла смерть пожилого мужчины. Его дочь уверена: отца можно было найти быстро и спасти. Вот только в инструкциях такой схемы не прописано.
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