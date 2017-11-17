Выжившие в катастрофе на марийской трассе дети потеряли родителей

Республика Марий Эл сегодня скорбит по жертвам крупного ДТП. В результате столкновения маршрутки и лесовоза погибли 15 человек. Пострадавшие, среди которых есть дети, остаются в реанимации.
Сейчас на 64-м километре трассы Йошкар-Ола — Козьмодемьянск движение восстановлено. Искореженные машины с проезжей части уже убрали, о катастрофе напоминают только оставшиеся фрагменты машин на обочине и цветы в память о погибших.
Люди на обыкновенном рейсовом автобусе возвращались из республиканского центра домой, многие ехали с детьми. Удар был такой силы, что спасатели из искореженной машины пострадавших в прямом смысле выпиливали.
Список жертв состоит из 15 фамилий. В Марий Эл сегодня объявлен траур по погибшим. Все выжившие пассажиры микроавтобуса, а это 5 человек, размещены в республиканских больницах, все после операций сейчас находятся в реанимации.
Как передает корреспондент Андрей Шамин, трое выживших в этой катастрофе — дети, почти все они потеряли своих родителей. В морге республиканской больницы проходит процедура опознания.
По предварительной версии МВД все, трагедия произошла из-за неудачного маневра маршрутки. Микроавтобус якобы пошел на обгон в условиях плохой видимости. В регионе накануне целый день шел снег. Водитель слишком поздно заметил лесовоз и на скользкой дороге, уходя от удара, не смог разминуться с многотонным грузовиком, доверху груженым лесом. В большегрузе никто не пострадал. Его водитель сейчас едва ли не единственный выживший свидетель, который следил за дорогой в момент ДТП.
В СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности». На этом маршруте перевозкой пассажиров занимается частная транспортная компания. Свою помощь врачам Марий Эл сегодня предложили столичные медики. Совместно специалисты уже выработали тактику лечения. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и при необходимости в срочном порядке будут перенаправлены в московские клиники.
Люди на обыкновенном рейсовом автобусе возвращались из республиканского центра домой, многие ехали с детьми. Удар был такой силы, что спасатели из искореженной машины пострадавших в прямом смысле выпиливали.
Список жертв состоит из 15 фамилий. В Марий Эл сегодня объявлен траур по погибшим. Все выжившие пассажиры микроавтобуса, а это 5 человек, размещены в республиканских больницах, все после операций сейчас находятся в реанимации.
Как передает корреспондент Андрей Шамин, трое выживших в этой катастрофе — дети, почти все они потеряли своих родителей. В морге республиканской больницы проходит процедура опознания.
По предварительной версии МВД все, трагедия произошла из-за неудачного маневра маршрутки. Микроавтобус якобы пошел на обгон в условиях плохой видимости. В регионе накануне целый день шел снег. Водитель слишком поздно заметил лесовоз и на скользкой дороге, уходя от удара, не смог разминуться с многотонным грузовиком, доверху груженым лесом. В большегрузе никто не пострадал. Его водитель сейчас едва ли не единственный выживший свидетель, который следил за дорогой в момент ДТП.
В СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности». На этом маршруте перевозкой пассажиров занимается частная транспортная компания. Свою помощь врачам Марий Эл сегодня предложили столичные медики. Совместно специалисты уже выработали тактику лечения. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и при необходимости в срочном порядке будут перенаправлены в московские клиники.
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