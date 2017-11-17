Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Индиец основал королевство на клочке бесхозной земли. Африка, Индия, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИндиец основал королевство на клочке бесхозной земли

    Индиец основал королевство на клочке бесхозной земли

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    Индиец основал королевство на клочке бесхозной земли

    Индиец основал королевство на клочке бесхозной земли

    Индиец основал королевство на клочке бесхозной земли

      Между Египтом и Суданом появилось новое королевство. Его основал предприимчивый гражданин Индии, провозгласивший себя правителем бесхозной земли.

      Речь идет о местечке под названием Бир-Тавиль площадью около 2 тысяч квадратных километров. На специально созданном сайте основатель нового королевства предлагает вкладывать деньги в развитие монархии, чтобы получить подданство.

      Новоявленный король даже должности распределил. Как и положено самодержцу, наиболее важные посты он раздал родственникам.

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