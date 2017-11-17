Индиец основал королевство на клочке бесхозной земли

Между Египтом и Суданом появилось новое королевство. Его основал предприимчивый гражданин Индии, провозгласивший себя правителем бесхозной земли.

638 Африка

Индия

курьезы

Речь идет о местечке под названием Бир-Тавиль площадью около 2 тысяч квадратных километров. На специально созданном сайте основатель нового королевства предлагает вкладывать деньги в развитие монархии, чтобы получить подданство.



Новоявленный король даже должности распределил. Как и положено самодержцу, наиболее важные посты он раздал родственникам.