Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    Воины-интернационалисты в Москве обсудят военно-патриотическое воспитание молодежи. ветераны, молодежь, Москва, патриотизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоины-интернационалисты в Москве обсудят военно-патриотическое воспитание молодежи

    Воины-интернационалисты в Москве обсудят военно-патриотическое воспитание молодежи

    комментировать
    <nobr>Воины-интернационалисты</nobr> в Москве обсудят <nobr>военно-патриотическое</nobr> воспитание молодежи

    Воины-интернационалисты в Москве обсудят военно-патриотическое воспитание молодежи

    <nobr>Воины-интернационалисты</nobr> в Москве обсудят <nobr>военно-патриотическое</nobr> воспитание молодежи

      В российской столице сегодня открылся IV Международный слет воинов-интернационалистов.

      Ветеранов в Москву пригласили со всего СНГ, стран Балтии, ближнего и дальнего зарубежья. Начался форум с торжественного возложения венков и вахты памяти у Бронзового солдата в парке Победы.

      Виктор Ермаков, командующий 40-й армией В Афганистане в 1982–84 гг. : «Мы сегодня именно те наследники, которые помнят, как воевали наши отцы и деды, а мы докладываем, как мы воевали. И если потребуется, мы готовы в любую минуту встать на защиту своей родины».

      Слет будет проходить до 19 ноября. Собравшиеся обсудят вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, социальную защиту ветеранов и семей погибших в горячих точках планеты.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru