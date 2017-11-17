Воины-интернационалисты в Москве обсудят военно-патриотическое воспитание молодежи

В российской столице сегодня открылся IV Международный слет воинов-интернационалистов .

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молодежь

Москва

патриотизм

Ветеранов в Москву пригласили со всего СНГ, стран Балтии, ближнего и дальнего зарубежья. Начался форум с торжественного возложения венков и вахты памяти у Бронзового солдата в парке Победы.



Виктор Ермаков, командующий 40-й армией В Афганистане в 1982–84 гг. : «Мы сегодня именно те наследники, которые помнят, как воевали наши отцы и деды, а мы докладываем, как мы воевали. И если потребуется, мы готовы в любую минуту встать на защиту своей родины».



Слет будет проходить до 19 ноября. Собравшиеся обсудят вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, социальную защиту ветеранов и семей погибших в горячих точках планеты.