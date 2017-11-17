Путин отметил динамику развития отношений Москвы и Бишкека

О сотрудничестве Москвы и Бишкека говорили сегодня главы двух стран. Встреча Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева состоялась в Петербурге.

Российский президент подчеркнул, что отношения государств активно развиваются, причем и в экономике, и в гуманитарной сфере.



Владимир Путин, президент РФ: «Мы в двустороннем плане продвинули наши отношения и в сфере экономики, в сфере безопасности, имею в виду укрепление внешних границ, но и в гуманитарной сфере. Мне представляется это очень важным — подчеркнуть глубокие корни отношений между нашими народами».



Президент Киргизии в свою очередь выразил надежду, что братские отношения между двумя странами будут становиться только крепче. И сегодня же Владимир Путин примет участие в официальной церемонии открытия Международного культурного форума. Как ожидается, его гостями станут около 35 тысяч человек из десятков стран.

