Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Путин отметил динамику развития отношений Москвы и Бишкека. Киргизия, переговоры, Путин, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин отметил динамику развития отношений Москвы и Бишкека

    Путин отметил динамику развития отношений Москвы и Бишкека

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    Путин отметил динамику развития отношений Москвы и Бишкека

    Путин отметил динамику развития отношений Москвы и Бишкека

    Путин отметил динамику развития отношений Москвы и Бишкека

      О сотрудничестве Москвы и Бишкека говорили сегодня главы двух стран. Встреча Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева состоялась в Петербурге.

      Российский президент подчеркнул, что отношения государств активно развиваются, причем и в экономике, и в гуманитарной сфере.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы в двустороннем плане продвинули наши отношения и в сфере экономики, в сфере безопасности, имею в виду укрепление внешних границ, но и в гуманитарной сфере. Мне представляется это очень важным — подчеркнуть глубокие корни отношений между нашими народами».

      Президент Киргизии в свою очередь выразил надежду, что братские отношения между двумя странами будут становиться только крепче. И сегодня же Владимир Путин примет участие в официальной церемонии открытия Международного культурного форума. Как ожидается, его гостями станут около 35 тысяч человек из десятков стран.

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