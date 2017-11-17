Певец Li’Raw раскрыл участникам шоу «Ты супер! Танцы» секрет успеха

Участники проекта «Ты Супер! Танцы» встретились с певцом Li’Raw. Простой парень c Сахалина, как он сам о себе говорит, сразу нашел с ребятами общий язык и поделился своей историей успеха.
Певца Li’Raw друзья зовут просто Юрой. Он — самый обычный парень, такой же, как участники проекта «Ты супер! Танцы». Юра родился во Владивостоке, вырос на Сахалине. Однажды утром он проснулся легендой, человеком, написавшим новый гимн всех школьников, всех выпускников. Речь идет о композиции, которую перепели миллионы раз. Клип исполнитель снимал в своей школе. В створчестве музыкант с удовольствием возвращается на родной Сахалин и уже прославил свой 65-й регион.
Оказалось, что у ребят со звездой очень много общего — они любят уличные танцы, музыку и культуру городских окраин. Но вот парадокс: при всем этом Юра, например, в жизни человек очень строгий и очень дисциплинированный.
Li’Raw, певец: «У меня система: я проснулся, сделал зарядку, лимонный сок с водой, холодный душ, потом час в день я посвящаю чтению».
Li’Raw — как будто сам еще подросток, он говорит с ребятами на понятном языке, причем на любые темы, начиная от спорта, творчества и заканчивая любовью, одиночеством и верой в себя.
Сиам Пхаттхаравади, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Самое полезное — это просто идти к своей мечте, даже если родители тебе говорят, что ничего не получится».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, ребята немного померились с Li’Raw талантами, сфотографировались и услышали простой и такой важный совет. Певец рекомендовал юным артистам быть собой, не надевать масок и идти к поставленной цели.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в завтра, 18 ноября, в 21:00.
Оказалось, что у ребят со звездой очень много общего — они любят уличные танцы, музыку и культуру городских окраин. Но вот парадокс: при всем этом Юра, например, в жизни человек очень строгий и очень дисциплинированный.
Li’Raw, певец: «У меня система: я проснулся, сделал зарядку, лимонный сок с водой, холодный душ, потом час в день я посвящаю чтению».
Li’Raw — как будто сам еще подросток, он говорит с ребятами на понятном языке, причем на любые темы, начиная от спорта, творчества и заканчивая любовью, одиночеством и верой в себя.
Сиам Пхаттхаравади, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Самое полезное — это просто идти к своей мечте, даже если родители тебе говорят, что ничего не получится».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, ребята немного померились с Li’Raw талантами, сфотографировались и услышали простой и такой важный совет. Певец рекомендовал юным артистам быть собой, не надевать масок и идти к поставленной цели.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в завтра, 18 ноября, в 21:00.
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