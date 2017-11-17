ЧП. Расследование
ТВ-Эфир
ЧП. Расследование

    Обвиняемые в Мосгорсуде порезали себе вены частями зажигалок

    комментировать

    Обвиняемые в Мосгорсуде порезали себе вены частями зажигалок

    Обвиняемые в Мосгорсуде порезали себе вены частями зажигалок

    В Мосгорсуде выяснили, как обвиняемые в хулиганстве смогли порезать себе руки во время процесса.

    Оказалось, что пятеро из шести обвиняемых, которые находились в специальном боксе, попытались покончить с собой с помощью составных элементов зажигалок, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Напомним, ЧП случилось во время заседания Мосгорсуда о продлении ареста шестерым уроженцам Чечни, которых обвиняют в хулиганстве. Подсудимые попытались перерезать себе вены.

    Как сообщил адвокат одного из обвиняемых, у них «просто не выдержали нервы». Из-за инцидента судебное заседание было отложено на несколько часов.

    По данным обвинения, в начале августа 2015 года подсудимые, имея при себе оружие (пистолет, арбалет и охотничьи карабины «Сайга»), ворвались в ресторан на Липецкой улице в Москве и устроили там погром. Они ранили 32-летнего директора ресторана и избили 29-летнего мужчину.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru