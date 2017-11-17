Обвиняемые в Мосгорсуде порезали себе вены частями зажигалок

В Мосгорсуде выяснили, как обвиняемые в хулиганстве смогли порезать себе руки во время процесса.
Оказалось, что пятеро из шести обвиняемых, которые находились в специальном боксе, попытались покончить с собой с помощью составных элементов зажигалок, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, ЧП случилось во время заседания Мосгорсуда о продлении ареста шестерым уроженцам Чечни, которых обвиняют в хулиганстве. Подсудимые попытались перерезать себе вены.
Как сообщил адвокат одного из обвиняемых, у них «просто не выдержали нервы». Из-за инцидента судебное заседание было отложено на несколько часов.
По данным обвинения, в начале августа 2015 года подсудимые, имея при себе оружие (пистолет, арбалет и охотничьи карабины «Сайга»), ворвались в ресторан на Липецкой улице в Москве и устроили там погром. Они ранили 32-летнего директора ресторана и избили 29-летнего мужчину.
Напомним, ЧП случилось во время заседания Мосгорсуда о продлении ареста шестерым уроженцам Чечни, которых обвиняют в хулиганстве. Подсудимые попытались перерезать себе вены.
Как сообщил адвокат одного из обвиняемых, у них «просто не выдержали нервы». Из-за инцидента судебное заседание было отложено на несколько часов.
По данным обвинения, в начале августа 2015 года подсудимые, имея при себе оружие (пистолет, арбалет и охотничьи карабины «Сайга»), ворвались в ресторан на Липецкой улице в Москве и устроили там погром. Они ранили 32-летнего директора ресторана и избили 29-летнего мужчину.
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