По официальным данным, смертность от онкозаболеваний в России с начала года снизилась на 3%. А что происходит в реальности и что делать, если страшный диагноз поставлен ребёнку?
Хватает ли средств на лечение наших детей от рака? Насколько хороши отечественные лекарства в сравнении с заграничными? Какие проблемы обнажил переход к страховой медицине? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александром Румянцевым.
Об ошибочной диагностике
Из 10 детей, заболевающих раком в России сегодня, у троих неправильный диагноз, а следовательно, неправильное лечение… Про взрослых я даже не хочу говорить, сколько там может быть ошибок.
О выживаемости
У детей общая выживаемость составляет от 70 до 80% в среднем, но при некоторых заболеваниях она достигает 95%.
О пациентах
В Центре в год проходят лечение более 10 тысяч пациентов. Но это такая цифра сложная, потому что некоторые пациенты госпитализируются несколько раз, потому что этого требует протокол лечения.
О бюджете и проблемах
Наш бюджет, включая наши возможности по ОМС, — примерно пять миллиардов рублей. 30% дополнительно к этому — мы используем финансы благотворительных фондов и организаций… Бюджет сегодня не может проплатить, например, получение клеточного материала из зарубежных банков для наших больных для аллогенной трансплантации. Нет механизма, представьте себе, который мог бы позволить оплатить за рубежом этот материал.
О зависимости от заграницы
Есть некоторые элементы, которые у нас не производятся, — из плазмы. Потому что у нас завода по переработке плазмы нет пока в России ни одного. Значит, они покупаются импортные. А вот факторы 7,8,9 используются отечественные.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в понедельник, 20 ноября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована расширенная видеоверсия интервью.
Об ошибочной диагностике
Из 10 детей, заболевающих раком в России сегодня, у троих неправильный диагноз, а следовательно, неправильное лечение… Про взрослых я даже не хочу говорить, сколько там может быть ошибок.
О выживаемости
У детей общая выживаемость составляет от 70 до 80% в среднем, но при некоторых заболеваниях она достигает 95%.
О пациентах
В Центре в год проходят лечение более 10 тысяч пациентов. Но это такая цифра сложная, потому что некоторые пациенты госпитализируются несколько раз, потому что этого требует протокол лечения.
О бюджете и проблемах
Наш бюджет, включая наши возможности по ОМС, — примерно пять миллиардов рублей. 30% дополнительно к этому — мы используем финансы благотворительных фондов и организаций… Бюджет сегодня не может проплатить, например, получение клеточного материала из зарубежных банков для наших больных для аллогенной трансплантации. Нет механизма, представьте себе, который мог бы позволить оплатить за рубежом этот материал.
О зависимости от заграницы
Есть некоторые элементы, которые у нас не производятся, — из плазмы. Потому что у нас завода по переработке плазмы нет пока в России ни одного. Значит, они покупаются импортные. А вот факторы 7,8,9 используются отечественные.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в понедельник, 20 ноября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована расширенная видеоверсия интервью.
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