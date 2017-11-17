Ракетный крейсер «Князь Владимир» спустили на воду в Северодвинске

В Северодвинске вывели из эллинга и спустили на воду атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир». Его пришвартуют к наливному бассейну и приготовят к морским испытаниям. Крейсер стал частью модернизированного российского флота, который уже на 88% состоит из современных кораблей.

Последние часы подводная лодка «Князь Владимир» проводит над водой. На заводе атомному ракетоносцу больше делать нечего. Крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» готов к выходу в море. Пока секрет, какой из российских флотов он будет представлять.



В течение двух суток «Князь Владимир» будет спускаться на воду. Проект «Борей» — секретный, даже нет возможности увидеть полностью корпус подводной лодки. Судя по хвосту, это гигантский корабль. Судну предстоит целая серия испытаний.



Этот крейсер — первый или, как выражаются производители, головной в поколении «Борей-А». По сравнению со своими предшественниками, «Князь Владимир» имеет улучшенные характеристики. Перед выводом из эллинга состоялась торжественная часть. Разбивать шампанское о борт — право командира Владислава Дружина. Он к подбору команды подходил тонко. В ее состав вошли как опытные подводники, так и новички. Экипаж насчитывает больше 100 человек, которые несколько лет наблюдали за процессом строительства корабля.



На предприятии «Севмаш» почти 80 лет строят суда для подводного флота. Здесь была произведена первая в мире подлодка из титанового сплава, что позволило увеличить скорость почти до 45 узлов (83 километра в час). А глубоководный корабль «Комсомолец», выпущенный здесь же, погрузился в море на 1027 метров. Рекорд до сих пор ни один флот мира даже не повторил. От представленного сегодня «Князя Владимира» также ожидают новых уникальных характеристик.



Подводные лодки — несомненная гордость российского флота. Они выполняют боевые задачи, а не простаивают в портах прописки. Например, «Великий Новгород» и «Колпино» проекта «Варшавянка» только за последний месяц нанесли 3 ракетных удара по позициям боевиков в Сирии из Средиземного моря.



Как передает корреспондент Михаил Чебоненко, в ближайшее время в Северодвинске спустят на воду, точнее, под воду младших братьев «Князя Владимира». В процессе постройки находятся еще 4 корабля проекта «Борей-А».