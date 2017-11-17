Путин обсудил с Кудриным стратегию развития России до 2024 года

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем совета фонда «Центра стратегических разработок» Алексеем Кудриным, который доложил о работе по подготовке стратегии
социально-экономического развития России.
Владимир Путин и Алексей Кудрин «достаточно детально обсудили работу», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы российского государства: «В пятницу президент работает в Санкт-Петербурге. В первой половине дня он встречался с Кудриным. Кудрин доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития страны на период до 2024 года. Достаточно детально обсудили ход этой работы».
В конце мая в ходе ПМЭФ Алексей Кудрин уже представлял президенту часть своей «Стратегии-2035» — план до 2024 года. Суть его заключается в увеличении экспорта и наращивании мировых связей с учетом требований мировой технологической революции. Также свою программу развития на форуме тогда презентовал и главный конкурент Кудрина — академик РАН Сергей Глазьев.
Главное различие программ Кудрина и Глазьева — в отношении к накачке экономики деньгами. Кудрин призывает снизить инфляцию, и это привлечет инвестиции. А у Столыпинского клуба центральная часть программы — это денежная эмиссия и дешевые кредиты промышленности. Глава ЦСР убеждает правительство поднять пенсионный возраст, заявляя об угрозе дефицита трудовой силы; а столыпинцы уверены, что рабочих рук в избытке — нужна только правильная организация многочисленных экономистов и охранников. Оба экономиста при этом сходятся во мнении, что Россия нуждается в снижении административного давления на бизнес, жесткой борьбе с коррупцией, либерализации наказаний за экономические преступления, избавлении от нефтяной иглы и развитии высоких технологий.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы российского государства: «В пятницу президент работает в Санкт-Петербурге. В первой половине дня он встречался с Кудриным. Кудрин доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития страны на период до 2024 года. Достаточно детально обсудили ход этой работы».
В конце мая в ходе ПМЭФ Алексей Кудрин уже представлял президенту часть своей «Стратегии-2035» — план до 2024 года. Суть его заключается в увеличении экспорта и наращивании мировых связей с учетом требований мировой технологической революции. Также свою программу развития на форуме тогда презентовал и главный конкурент Кудрина — академик РАН Сергей Глазьев.
Главное различие программ Кудрина и Глазьева — в отношении к накачке экономики деньгами. Кудрин призывает снизить инфляцию, и это привлечет инвестиции. А у Столыпинского клуба центральная часть программы — это денежная эмиссия и дешевые кредиты промышленности. Глава ЦСР убеждает правительство поднять пенсионный возраст, заявляя об угрозе дефицита трудовой силы; а столыпинцы уверены, что рабочих рук в избытке — нужна только правильная организация многочисленных экономистов и охранников. Оба экономиста при этом сходятся во мнении, что Россия нуждается в снижении административного давления на бизнес, жесткой борьбе с коррупцией, либерализации наказаний за экономические преступления, избавлении от нефтяной иглы и развитии высоких технологий.
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