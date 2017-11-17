Перуанская газета отметила выход сборной на ЧМ-2018 полосой на русском языке

Перуанское издание в честь выхода сборной страны на чемпионат мира по футболу выпустило номер с полосой на русском языке.
Перуанское издание Peru21 поздравило своих читателей с выходом сборной на чемпионат мира по футболу, выпустив номер с первой полосой на русском языке.
На обложке газеты крупным шрифтом написано «Мы едем в Россию» и «Возвращаемся на чемпионат мира 36 лет спустя».
Сборная Перу боролась за право выступать на чемпионате мира 2018 года с командой Новой Зеландии. Перуанцы обыграли новозеландцев дома со счетом 2:0. Первый стыковой матч завершился вничью — 0:0.
Ранее министерство труда и защиты Перу объявило, что если сборная выйдет на чемпионат мира, то 16 ноября станет в стране выходным днем, и сдержало свое обещание.
В последний раз сборная Перу выступала на чемпионате мира по футболу в 1982 году.
На обложке газеты крупным шрифтом написано «Мы едем в Россию» и «Возвращаемся на чемпионат мира 36 лет спустя».
¡Cambió la historia! Hoy es un día para disfrutar y celebrar nuestro boleto a Rusia. Hoy y siempre: ¡Vamos Perú! https://t.co/cpG1ISq6lp pic.twitter.com/PaezbYGbW6— Diario Perú21 (@peru21noticias) 16 ноября 2017 г.
Сборная Перу боролась за право выступать на чемпионате мира 2018 года с командой Новой Зеландии. Перуанцы обыграли новозеландцев дома со счетом 2:0. Первый стыковой матч завершился вничью — 0:0.
Ранее министерство труда и защиты Перу объявило, что если сборная выйдет на чемпионат мира, то 16 ноября станет в стране выходным днем, и сдержало свое обещание.
🇵🇪[Comunicado] #UnSoloAliento De lograr el sueño de la clasificación al Mundial Rusia 2018 este miércoles 15 de noviembre, se declarará día no laborable a nivel nacional el jueves 16 de noviembre (sujeto a compensación). #ArribaPerú🇵🇪 pic.twitter.com/VfcFSgG2vS— MINISTERIO TRABAJO (@MTPE_Peru) 14 ноября 2017 г.
В последний раз сборная Перу выступала на чемпионате мира по футболу в 1982 году.
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