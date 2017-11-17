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    Перуанская газета отметила выход сборной на ЧМ-2018 полосой на русском языке

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    • Фото: @peru21noticias / twitter.com
    Перуанская газета отметила выход сборной на <nobr>ЧМ-2018</nobr> полосой на русском языке

    Перуанская газета отметила выход сборной на ЧМ-2018 полосой на русском языке

    Перуанская газета отметила выход сборной на <nobr>ЧМ-2018</nobr> полосой на русском языке
  • Фото: @peru21noticias / twitter.com

    • Перуанское издание в честь выхода сборной страны на чемпионат мира по футболу выпустило номер с полосой на русском языке.

    Перуанское издание Peru21 поздравило своих читателей с выходом сборной на чемпионат мира по футболу, выпустив номер с первой полосой на русском языке.
    На обложке газеты крупным шрифтом написано «Мы едем в Россию» и «Возвращаемся на чемпионат мира 36 лет спустя».


    Сборная Перу боролась за право выступать на чемпионате мира 2018 года с командой Новой Зеландии. Перуанцы обыграли новозеландцев дома со счетом 2:0. Первый стыковой матч завершился вничью — 0:0.

    Ранее министерство труда и защиты Перу объявило, что если сборная выйдет на чемпионат мира, то 16 ноября станет в стране выходным днем, и сдержало свое обещание.



    В последний раз сборная Перу выступала на чемпионате мира по футболу в 1982 году.

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