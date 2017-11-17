Марк Богатырёв и Агния Кузнецова возвращаются на «Малую землю» на НТВ

В воскресенье, 19 ноября, телеканал НТВ покажет новый выпуск авторского проекта Сергея Майорова «Малая земля». Его героями станут актеры Марк Богатырёв и Агния Кузнецова, которые получат счастливую возможность снова почувствовать себя детьми.
Детство Марка Богатырёва, звезды сериала «Кухня», прошло в наукограде Обнинске. Мальчика воспитывали бабушка и дедушка — его мама всегда была больше путешествующим художником, чем мамой. А об отце Марк и вовсе почти ничего не знает — не сохранилось даже его фотографий. Однако бабушка и дедушка старались делать все, чтобы мальчик чувствовал себя счастливым и ни в чем не нуждался. Даже когда Марк повзрослел, ничего не изменилось — бабушка устроилась вахтером, чтобы помогать внуку, учившемуся в Москве в знаменитой школе-студии МХАТ.
Сегодня Марк и сам с удовольствием помогает родственникам. От западной окраины Москвы до Обнинска — 88 км, которые однажды едва не стоили Марку, любившему скорость, жизни. Пережив аварию и год без работы, Марк одумался, остепенился, начал заниматься йогой и ходить в храм. Ездить в гости к любимым бабушке и дедушке он, разумеется, не перестал.
Именно здесь, в Обнинске, смешной полноватый подросток, каким когда-то был Богатырев, впервые влюбился, впервые поцеловался под раздвоенной березкой, впервые разлюбил и влюбился снова. Здесь же, в Обнинске, Марк сделал первые шаги в профессии. В народном театре «ДЕМИ» таланты мальчика разглядели не сразу, а когда наконец разглядели, не захотели отпускать в Москву. Но было поздно — Марк уже расправил крылья и спешил вылететь из гнезда, чтобы совсем скоро стать звездой.
Похожую историю расскажет и Агния Кузнецова. В сибирском селе Карачи, где девочка гостила каждое лето, она вовсе не известная актриса, а прежде всего внучка, сестра и тетя. Агния не была на своей малой родине одиннадцать лет — сначала учеба, а потом работа в Москве требовали полной отдачи. Благодаря съемочной группе «Малой родины» Агния познакомилась с племянниками, которых увидела в первый раз. Именно сюда, в Карачи, маленькая Агния сбегала от родителей и проводила лето в компании бабушки и старшей сестры — приезжала ночным поездом, самостоятельно добиралась до дома и гостила до самого конца августа. А еще здесь, в Карачах, Агния училась мечтать. Тогда она смотрела фильмы Балабанова и уверенно заявляла: «Я буду у него сниматься!». Впрочем, первые актерские гонорары Агния заработала вовсе не у Балабанова, а в родных Карачах — играла на утренниках Маленького Принца. Выходила на сцену по три раза в день, одетая в бархатный костюмчик, и срывала заслуженные аплодисменты.
Неизвестно, когда Агния сможет снова вырваться в родные Карачи. Актриса мечтает привезти сюда мужа, познакомить его с бабушкой, сестрой и племянниками. Возможно, на тот момент актриса и сама станет мамой — Агния мечтает родить как минимум двоих детей.
Смотрите документальный цикл «Малая земля» каждое воскресенье в 13:05 на НТВ.
Сегодня Марк и сам с удовольствием помогает родственникам. От западной окраины Москвы до Обнинска — 88 км, которые однажды едва не стоили Марку, любившему скорость, жизни. Пережив аварию и год без работы, Марк одумался, остепенился, начал заниматься йогой и ходить в храм. Ездить в гости к любимым бабушке и дедушке он, разумеется, не перестал.
Именно здесь, в Обнинске, смешной полноватый подросток, каким когда-то был Богатырев, впервые влюбился, впервые поцеловался под раздвоенной березкой, впервые разлюбил и влюбился снова. Здесь же, в Обнинске, Марк сделал первые шаги в профессии. В народном театре «ДЕМИ» таланты мальчика разглядели не сразу, а когда наконец разглядели, не захотели отпускать в Москву. Но было поздно — Марк уже расправил крылья и спешил вылететь из гнезда, чтобы совсем скоро стать звездой.
Похожую историю расскажет и Агния Кузнецова. В сибирском селе Карачи, где девочка гостила каждое лето, она вовсе не известная актриса, а прежде всего внучка, сестра и тетя. Агния не была на своей малой родине одиннадцать лет — сначала учеба, а потом работа в Москве требовали полной отдачи. Благодаря съемочной группе «Малой родины» Агния познакомилась с племянниками, которых увидела в первый раз. Именно сюда, в Карачи, маленькая Агния сбегала от родителей и проводила лето в компании бабушки и старшей сестры — приезжала ночным поездом, самостоятельно добиралась до дома и гостила до самого конца августа. А еще здесь, в Карачах, Агния училась мечтать. Тогда она смотрела фильмы Балабанова и уверенно заявляла: «Я буду у него сниматься!». Впрочем, первые актерские гонорары Агния заработала вовсе не у Балабанова, а в родных Карачах — играла на утренниках Маленького Принца. Выходила на сцену по три раза в день, одетая в бархатный костюмчик, и срывала заслуженные аплодисменты.
Неизвестно, когда Агния сможет снова вырваться в родные Карачи. Актриса мечтает привезти сюда мужа, познакомить его с бабушкой, сестрой и племянниками. Возможно, на тот момент актриса и сама станет мамой — Агния мечтает родить как минимум двоих детей.
Смотрите документальный цикл «Малая земля» каждое воскресенье в 13:05 на НТВ.
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