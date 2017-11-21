смотреть Десятки стран мира отмечают День телевидения

В этом году кампания World Television Day проходит в более чем 20 странах. Всемирный день телевидения отмечают ведущие мировые организации телеиндустрии, включая Европейскую Ассоциацию медийных сейлз-хаусов (EGTA), Европейский вещательный союз (EBU) и Европейскую Ассоциацию коммерческого телевидения (АСT).Миллиарды телезрителей благодаря телевидению стали свидетелями знаковых исторических событий. Рекордной телетрансляцией в 1973 году стал концерт Элвиса Пресли, который показали в прямом эфире 40 стран. Тогда к телеэкранам прильнуло более миллиарда человек.