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    Сегодня — Всемирный день телевидения. телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСегодня — Всемирный день телевидения

    Сегодня — Всемирный день телевидения

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    Сегодня — Всемирный день телевидения

    Сегодня — Всемирный день телевидения

    Сегодня — Всемирный день телевидения

      World Television Day был учрежден в 1996 году Генеральной ассамблеей ООН и ежегодно отмечается 21 ноября.

      В этом году кампания World Television Day проходит в более чем 20 странах. Всемирный день телевидения отмечают ведущие мировые организации телеиндустрии, включая Европейскую Ассоциацию медийных сейлз-хаусов (EGTA), Европейский вещательный союз (EBU) и Европейскую Ассоциацию коммерческого телевидения (АСT).

      смотретьДесятки стран мира отмечают День телевидения
      Десятки стран мира отмечают День телевидения
      Миллиарды телезрителей благодаря телевидению стали свидетелями знаковых исторических событий. Рекордной телетрансляцией в 1973 году стал концерт Элвиса Пресли, который показали в прямом эфире 40 стран. Тогда к телеэкранам прильнуло более миллиарда человек.

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