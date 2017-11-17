Дрессировщики в Москве ищут дом для уволенных из цирка медведей

Найти приют для цирковых медведей пытаются столичные дрессировщики. Хищников, которые много лет выступали на арене, выгоняют на улицу.

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Москва

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Речь идет о животных, с которыми работали продолжатели династии Яровых. Когда-то они покупали зверей за собственные деньги. Теперь же продолжателей знаменитой династии увольняют из цирка, а медведи — их собственность. Дрессировщики переживают, что по окончании контракта им придется на свои деньги кормить артистов. А это минимум 100 тысяч рублей в месяц. Зоопарки от медведей отказываются.



В руководстве цирка говорят, что не могут оставить хищников. С другими дрессировщиками взрослые медведи вряд ли сработаются. Впрочем, любимцы публики вполне могут пожить и в питомнике — это своеобразный дом престарелых для четвероногих артистов, где им обеспечен уход.



Но оставлять медведей в этих условиях дрессировщикам жалко. В бетонных помещениях нет даже отопления, не говоря уже о том, что всю оставшуюся жизнь животным придется провести в клетках. Яровые надеются, что медведей возьмет другой цирк, но пока на просьбы дрессировщиков никто не ответил.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.