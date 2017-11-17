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    Автомобили скользят и «целуются» на обледеневших улицах Владивостока: видео. Владивосток, гололед, дорожное движение, ДТП, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтомобили скользят и «целуются» на обледеневших улицах Владивостока: видео

    Автомобили скользят и «целуются» на обледеневших улицах Владивостока: видео

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    Автомобили скользят и «целуются» на обледеневших улицах Владивостока: видео

    Автомобили скользят и «целуются» на обледеневших улицах Владивостока: видео

    Автомобили скользят и «целуются» на обледеневших улицах Владивостока: видео

      В ударе сегодня автомобилисты из Владивостока. Гололед и снегопад парализовали движение в городе и стали причиной многочисленных аварий.

      Владивосток сегодня заснеженный и чрезвычайно скользкий. Перепады температур сделали свое дело, и город превратился сплошной каток. Про личные автомобили жителям города, похоже, на сегодня лучше вообще забыть и, осторожно ступая, передвигаться пешком.

      Очевидно, такая погода стала полной неожиданностью не только для жителей города, но и для дорожных служб, которые пока абсолютно не справляются с сугробами и гололедом.

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