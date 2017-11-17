Шестеро подсудимых вскрыли себе вены на заседании в Мосгорсуде

Шестеро обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни попытались перерезать себе вены на заседании в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении им срока ареста.
Инцидент произошел во время слушаний о продлении срока ареста шестерым обвиняемым в хулиганстве. Подсудимые — все они уроженцы Чечни — попытались перерезать себе вены.
Как сообщил «Интерфаксу» адвокат одного из обвиняемых Шамиль Яндарбаев, пострадавшим вызвали скорую. Каким образом находящимся в СИЗО удалось пронести с собой лезвия, пока не известно.
Шамиль Яндарбаев, адвокат: «По обвинению в хулиганстве они находятся под стражей с 2015 года. Я уверен, что у них уже просто не выдержали нервы, это было от безысходности».
Судебное заседание было отложено на несколько часов.
Как сообщил «Интерфаксу» адвокат одного из обвиняемых Шамиль Яндарбаев, пострадавшим вызвали скорую. Каким образом находящимся в СИЗО удалось пронести с собой лезвия, пока не известно.
Шамиль Яндарбаев, адвокат: «По обвинению в хулиганстве они находятся под стражей с 2015 года. Я уверен, что у них уже просто не выдержали нервы, это было от безысходности».
Судебное заседание было отложено на несколько часов.
Комментарии