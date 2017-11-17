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    Шестеро подсудимых вскрыли себе вены на заседании в Мосгорсуде

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    Шестеро подсудимых вскрыли себе вены на заседании в Мосгорсуде

    Шестеро подсудимых вскрыли себе вены на заседании в Мосгорсуде

    Шестеро обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни попытались перерезать себе вены на заседании в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении им срока ареста.

    Инцидент произошел во время слушаний о продлении срока ареста шестерым обвиняемым в хулиганстве. Подсудимые — все они уроженцы Чечни — попытались перерезать себе вены.

    Как сообщил «Интерфаксу» адвокат одного из обвиняемых Шамиль Яндарбаев, пострадавшим вызвали скорую. Каким образом находящимся в СИЗО удалось пронести с собой лезвия, пока не известно.

    Шамиль Яндарбаев, адвокат: «По обвинению в хулиганстве они находятся под стражей с 2015 года. Я уверен, что у них уже просто не выдержали нервы, это было от безысходности».

    Судебное заседание было отложено на несколько часов.

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