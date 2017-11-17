Похотливая учительница требовала от учеников секс в обмен на хорошие оценки

40-летняя учительница старших классов колумбийка Йокаста М. угрожала школьникам провалом на экзаменах, если они не будут заниматься с ней сексом.
ЧП произошло в городе Медельине. Родители одного из школьников нашли в телефоне сына развратные фотографии педагога. Мальчик рассказал, что долгое время он общался с 40-летней учительницей в соцсетях и сблизился с ней. После этого женщина стала забрасывать подростка эротическими фото и видео и обещала помочь в учебе.
Как оказалось, этот подросток был не единственным. Женщина использовала разные методы совращения несовершеннолетних, в том числе и угрозы: например, за отказ заниматься сексом — «неуд» на экзамене, сообщает сайт Dni.Ru.
После ареста секс-скандал подогрел еще один ее ученик: он выложил в Сеть множество эротических снимков преподавательницы, на которых она в обнаженном виде позирует перед объективом.
Теперь развратной учительнице грозит до 40 лет тюрьмы. Ее муж подал на развод.
Как оказалось, этот подросток был не единственным. Женщина использовала разные методы совращения несовершеннолетних, в том числе и угрозы: например, за отказ заниматься сексом — «неуд» на экзамене, сообщает сайт Dni.Ru.
После ареста секс-скандал подогрел еще один ее ученик: он выложил в Сеть множество эротических снимков преподавательницы, на которых она в обнаженном виде позирует перед объективом.
Теперь развратной учительнице грозит до 40 лет тюрьмы. Ее муж подал на развод.
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