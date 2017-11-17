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    Похотливая учительница требовала от учеников секс в обмен на хорошие оценки

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    • Фото: facebook.com
    Похотливая учительница требовала от учеников секс в обмен на хорошие оценки

    Похотливая учительница требовала от учеников секс в обмен на хорошие оценки

    Похотливая учительница требовала от учеников секс в обмен на хорошие оценки
  • Фото: facebook.com

    • 40-летняя учительница старших классов колумбийка Йокаста М. угрожала школьникам провалом на экзаменах, если они не будут заниматься с ней сексом.

    ЧП произошло в городе Медельине. Родители одного из школьников нашли в телефоне сына развратные фотографии педагога. Мальчик рассказал, что долгое время он общался с 40-летней учительницей в соцсетях и сблизился с ней. После этого женщина стала забрасывать подростка эротическими фото и видео и обещала помочь в учебе.

    Как оказалось, этот подросток был не единственным. Женщина использовала разные методы совращения несовершеннолетних, в том числе и угрозы: например, за отказ заниматься сексом — «неуд» на экзамене, сообщает сайт Dni.Ru.

    После ареста секс-скандал подогрел еще один ее ученик: он выложил в Сеть множество эротических снимков преподавательницы, на которых она в обнаженном виде позирует перед объективом.

    Теперь развратной учительнице грозит до 40 лет тюрьмы. Ее муж подал на развод.

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