Москвичка отомстила бывшему мужу, заселив в его квартиру шесть человек

Жительница Москвы отомстила бывшему супругу, продав долю в его квартире многодетной семье.

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Камеры мобильных супруги Новиковы не выключают с тех пор, как порог их четырехкомнатной квартиры переступили незнакомые люди и заявили, что квартира принадлежит им тоже. В ситуации Кирилл Новиков обвинил свою бывшую жену Ольгу. Бывшая супруга из мести продала свою часть недвижимости и теперь заставляет его расстаться со второй половиной за копейки. В комнаты въехала многодетная мать, учительница из Самары, и пятеро ее детей.



Сама Ольга понимает нелепость ситуации, но утверждает, что бывший муж вынудил ее продать свою долю, так как не соглашался разделить имущество.



Записи частых скандалов между двумя семьями супруги Новиковы приложили к заявлениям в полицию и судебным искам. Супруги пытаются доказать, что сделка купли-продажи между бывшей женой Кирилла и самарской учительницей — фиктивная.



Адвокат Новиковых настаивает, что спорная сделка — результат не стечения обстоятельств, а точного расчета. Оказалось, что в жилищных вопросах у многодетной матери большой опыт. В свое время она неоднократно выкупала доли в квартирах в Самаре и в Москве. Юрист полагает, что Новиковы стали жертвами черных риелторов.



Полицейские уже начали проверку. Многодетная мать заявила, что съедет, если только Новиковы выкупят ее долю. Заплатить, правда, придется уже вдвое дороже.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.