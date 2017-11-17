Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    В Екатеринбурге вандалы разбили памятную доску адмиралу Колчаку

    комментировать

    В Екатеринбурге вандалы разбили памятную доску адмиралу Колчаку

    В Екатеринбурге вандалы разбили памятную доску адмиралу Колчаку

    Екатеринбургские полицейские ищут злоумышленников, атаковавших памятную табличку адмиралу Александру Колчаку.

    Как сообщили в екатеринбургском УМВД, сообщение об акте вандализма принято и зарегистрировано. При этом отмечается, что памятную доску, которая находилась на стене дома на улице Февральской Революции, разбили еще 4 ноября, однако известно об этом стало только сейчас, передает РИА Новости.

    Между тем ответственность за акцию уже взяла на себя незарегистрированная партия «Другая Россия». На странице организации в соцсети «ВКонтакте» утверждается, что сторонники партии несколькими ударами тяжелым предметом раскололи доску. Акцию решили приурочить к столетию Октябрьской революции.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru