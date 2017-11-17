В Уфе врачу грозит пять лет за незаконную стерилизацию больной пациентки

В Уфе судят заведующую гинекологическим отделением за то, что она приняла решение стерилизовать больную пациентку, основываясь лишь на просьбе ее опекуна.

Ирина Мильман — опытный врач, и она знала, что нарушает закон. Для принятия решения о стерилизации недееспособной женщины с тяжелым психическим заболеванием ей хватило лишь просьбы ее опекуна.



О том, какое давление оказали на пациентку, по сути, отправив ее под нож хирурга, Мильман рассказывать не хотела. Детали этой истории шокируют. Два года назад женщину с отставанием в развитии попытался изнасиловать сосед. Ее опекун — родная тетка — обратилась с заявлением в полицию и заодно к врачам. Она боялась, что ситуация повторится, и племянница забеременеет. Но особенность ее заболевания такова, что здоровых детей она родить не сможет. Тетка посчитала свое решение заботой, и врач с ней согласилась. Операция была проведена.



Об этом, возможно, никто бы не узнал, если бы во время беседы со следователями потерпевшая не упомянула некую операцию, хотя и не смогла объяснить, какую. Сыщиков ее слова насторожили, и они запросили медицинские документы.



По закону стерилизацию недееспособного человека разрешается проводить в двух случаях: по медицинским показаниям или в случае угрозы жизни человека. В остальных случаях для стерилизации необходимо решение суда, но опекун и гинеколог в суд не обратились.



Вероятно, к опекуну претензий у следователей не возникнет. Она продолжает ухаживать за племянницей, и работники соцслужб это подтверждают. А вот гинекологу грозит до пяти лет тюрьмы. Операция, которую она назначила, необратима.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.