Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Армия взяла под контроль последний оплот ИГИЛ в Ираке

    комментировать

    Армия взяла под контроль последний оплот ИГИЛ в Ираке

    Армия взяла под контроль последний оплот ИГИЛ в Ираке

    Иракская армия и силы ополчения завершили операцию по освобождению города Рава.

    Город, который находится у границы с Сирией, полностью зачищен от боевиков. Над зданиями в центре Равы подняты иракские флаги.

    Таким образом, отмечает РИА Новости, военные смогли освободить город, который был последним оплотом запрещенного «Исламского государства» в Ираке.

    Напомним, 8 ноября стало известно о том, что правительственные войска освободили город Абу-Кемаль, который был последним оплотом ИГИЛ в Сирии. При этом позднее в СМИ появились сообщения о том, что боевики якобы вновь захватили город, однако в Минобороны назвали подобную информацию «голословной пропагандой террористов».

    смотретьНовая война: кто будет сражаться за Сирию после победы над ИГИЛ
    Новая война: кто будет сражаться за Сирию после победы над ИГИЛ
    Ранее в США заявили, что ИГИЛ потеряло 95% территории, которая когда-то находилась под их контролем в Ираке и Сирии. В Вашингтоне считают, что террористический «халифат» перестанет существовать уже до конца года.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru