Армия взяла под контроль последний оплот ИГИЛ в Ираке

Иракская армия и силы ополчения завершили операцию по освобождению города Рава.
Город, который находится у границы с Сирией, полностью зачищен от боевиков. Над зданиями в центре Равы подняты иракские флаги.
Таким образом, отмечает РИА Новости, военные смогли освободить город, который был последним оплотом запрещенного «Исламского государства» в Ираке.
Напомним, 8 ноября стало известно о том, что правительственные войска освободили город Абу-Кемаль, который был последним оплотом ИГИЛ в Сирии. При этом позднее в СМИ появились сообщения о том, что боевики якобы вновь захватили город, однако в Минобороны назвали подобную информацию «голословной пропагандой террористов».
Ранее в США заявили, что ИГИЛ потеряло 95% территории, которая когда-то находилась под их контролем в Ираке и Сирии. В Вашингтоне считают, что террористический «халифат» перестанет существовать уже до конца года.
Таким образом, отмечает РИА Новости, военные смогли освободить город, который был последним оплотом запрещенного «Исламского государства» в Ираке.
Напомним, 8 ноября стало известно о том, что правительственные войска освободили город Абу-Кемаль, который был последним оплотом ИГИЛ в Сирии. При этом позднее в СМИ появились сообщения о том, что боевики якобы вновь захватили город, однако в Минобороны назвали подобную информацию «голословной пропагандой террористов».
Ранее в США заявили, что ИГИЛ потеряло 95% территории, которая когда-то находилась под их контролем в Ираке и Сирии. В Вашингтоне считают, что террористический «халифат» перестанет существовать уже до конца года.
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