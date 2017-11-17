Украинская журналистка захотела стать депутатом ради секса на трибуне Рады

Украинская журналистка Ярослава Коба заявляет, что хочет заняться сексом на трибуне Верховной рады с ее председателем.
Видеообращение Ярославы Кобы записал и опубликовал в Facebook блогер Василий Крутчак. Чтобы мечта сбылась, сначала женщина намерена стать настоящим политиком.
Ярослава Коба: «Сначала я хочу получить статус политика, затем статус народного депутата, а уже потом в статусе народного депутата устроить секс на трибуне с главой парламента».
Журналистка надеется, что председателем Рады к тому моменту будет уже не Андрей Парубий, а кто-нибудь «молодой, сексуальный и сильный». Кандидатуру нардепа Михаила Гаврилюка женщина категорически отвергла.
Ярослава Коба: «Сначала я хочу получить статус политика, затем статус народного депутата, а уже потом в статусе народного депутата устроить секс на трибуне с главой парламента».
Журналистка надеется, что председателем Рады к тому моменту будет уже не Андрей Парубий, а кто-нибудь «молодой, сексуальный и сильный». Кандидатуру нардепа Михаила Гаврилюка женщина категорически отвергла.
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