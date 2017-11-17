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    Украинская журналистка захотела стать депутатом ради секса на трибуне Рады. депутаты, СМИ, Украина, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинская журналистка захотела стать депутатом ради секса на трибуне Рады

    Украинская журналистка захотела стать депутатом ради секса на трибуне Рады

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    • Фото: Vasyl Krutchak / facebook.com
    Украинская журналистка захотела стать депутатом ради секса на трибуне Рады

    Украинская журналистка захотела стать депутатом ради секса на трибуне Рады

    Украинская журналистка захотела стать депутатом ради секса на трибуне Рады
    • Фото: Vasyl Krutchak / facebook.com

      • Украинская журналистка Ярослава Коба заявляет, что хочет заняться сексом на трибуне Верховной рады с ее председателем.

      Видеообращение Ярославы Кобы записал и опубликовал в Facebook блогер Василий Крутчак. Чтобы мечта сбылась, сначала женщина намерена стать настоящим политиком.

      Ярослава Коба: «Сначала я хочу получить статус политика, затем статус народного депутата, а уже потом в статусе народного депутата устроить секс на трибуне с главой парламента».

      Журналистка надеется, что председателем Рады к тому моменту будет уже не Андрей Парубий, а кто-нибудь «молодой, сексуальный и сильный». Кандидатуру нардепа Михаила Гаврилюка женщина категорически отвергла.

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