Минобороны РФ решило отстранить от службы разжиревших военных

Минобороны РФ решило отправить военнослужащих, страдающих ожирением, на медкомиссию.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию, источник в военном ведомстве отметил, что директива о том, что слишком толстых военных отправят на врачебную комиссию, которая решит, годны ли они к службе или нет, была разослана ответственным по кадрам всех частей. Ожидается, что проверку заставят пройти военных с третьей и четвертой стадиями ожирения.
При этом в Минобороны назвали это решение своевременным, подчеркнув, что директива «всем доведена под роспись», передает РИА Новости.
Отметим, что на днях в Минздраве сообщили о том, что в России 55% мужчин и 60% женщин имеют избыточную массу тела и ожирение. При этом за последние 10 лет процент ожирения у мужчин увеличился почти в два раза.
При этом в Минобороны назвали это решение своевременным, подчеркнув, что директива «всем доведена под роспись», передает РИА Новости.
Отметим, что на днях в Минздраве сообщили о том, что в России 55% мужчин и 60% женщин имеют избыточную массу тела и ожирение. При этом за последние 10 лет процент ожирения у мужчин увеличился почти в два раза.
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